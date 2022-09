13 frases de Lionel Scaloni: de la “molestia” por la ausencia de Cuti Romero a la pregunta sobre las figuritas del Mundial que lo descolocó

Lionel Scaloni habló en la previa del partido ante Honduras que la Argentina disputará este viernes desde las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Será uno de los últimos amistosos antes del Mundial de Qatar ya que el próximo será el martes contra Jamaica en Nueva York y luego, el 22 de noviembre, el debut en el gran torneo contra Arabia Saudita.

El técnico, que lleva 33 partidos invicto, no podrá contar para este compromiso con Cristian Cuti Romero, quien por problemas con su visado no pudo sumarse al resto del grupo a tiempo. Estos dos compromisos serán claves para el cuerpo técnico que el 21 de octubre deberá dar la lista definitiva de los que viajarán a Qatar.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE LIONEL SCALONI

Situación del Cuti Romero y Lisandro Martínez

La situación de Romero me molesta, porque lo quisiera tener acá y está trabado en Argentina por el tema de la visa y no puede viajar. Es un problema porque es la última vez para que trabajemos juntos. El caso de Lisandro Martínez, todavía no pude hablar con él, pero si está en condiciones jugará.





El equipo que presentará con Honduras

Esta selección demostró que juegue quién juegue el equipo juega siempre de la misma manera. Sabemos a lo que jugamos. últimamente teníamos un equipo que salía de memoria, pero mañana seguramente haremos algunas variantes. Confiamos en que los que entren lo harán muy bien.





La ansiedad en los meses previos al Mundial

Cuando me tocó como jugador, tuve la oportunidad de jugar una final de la FA Cup cuando ya estaba en la lista. Creo que dentro de la cancha el jugador va a dejar todo. Hay que sacarle el nerviosismo, por más que sea un Mundial. Hay que tener continuidad en los clubes. Creo que no vale la pena en cuidarse, sino ponerse a disposición del entrenador que tenga cada uno en su equipo.

Convocatoria de Enzo Fernández

Todos los que están convocados tienen chances de jugar. Él ya estuvo en anteriores convocatorias. Valoramos que pueda tener su chance. Es un jugador que nos puede aportar cosas, al igual que Exequiel Palacios, que no pudo venir por una lesión. Lo importante es que tenemos muy buenos jugadores.

Disposición de la lista para el Mundial

Hay que ver lo que se valora a cada uno como delantero. Creo que eso es importante en esta lista. Llegado el momento hay que ver cómo están los jugadores. Hay algunos que hoy no están como el caso de Juan (Foyth) o Exequiel (Palacios). Hoy es inutil decir cuántos defensores o delanteros llevaré. Todo lo que diga ahora no tiene mucho sentido.

Expectativas para los dos amistosos ante Honduras y Jamaica

Este equipo juega siempre de la misma manera. En estos partidos intentaremos hacer algo diferente para practicarlo por si lo tenemos que aplicar en el Mundial. Si hay dudas, no son en base a rendimientos, sino a lo que me puede servir en Qatar. Pero en un mes puede cambiar todo. Pueden variar los rendimientos de los jugadores. Hoy pensamos en hacer dos muy buenos partidos.

Sus sensaciones del primer rival: Honduras

Es una buena selección que ha estado en mundiales. Le tengo mucho respeto porque tiene tradición. Vamos a salir a dejar lo mejor, porque no menospreciamos a nadie.

Similitud de Honduras con México, segundo rival de Argentina en el Mundial

Son dos muy buenas selecciones. No buscamos enfrentar a Honduras por su similitud con México, sino porque surgió la posiblidad. No todos los equipos que pertenecen a la misma confederación juegan de la misma manera.





Temor ante un posible juego brusco de Honduras

Nunca vi juego brusco de Honduras. Esto es fútbol y habrá un árbitro que deberá tomar decisiones. Estamos tranquilos y esperamos que salga un buen espectáculo.

Lesión de Juan Foyth, uno de los ausentes en esta convocatoria

Es un caso particular porque puede jugar de central o de lateral. Te da muchas posibilidades. Su baja es una pérdida, porque venía jugando en un muy buen nivel y estaría en condiciones de estar en esta convocatoria.





Lesión de Exequiel Palacios, otro de los ausentes en Estados Unidos

Me preocupa que llegue bien a la fecha. Hay que valorar la posibilidad de que se recupere. Me interesa que esté en condiciones cuando tenga que armar la lista definitiva.

El presente de Lionel Messi

Siempre quiere jugar. Conmigo ya lo manifesté un montón de veces: va a jugar siempre. Es un caso diferente a los demás, no hace falta decirlo. Está muy bien, alegre, en un equipo que entiende su manera de jugar. Estamos muy contentos por su presente.

La sensación que generó el álbum de figuritas

Mi hijo junta las figuritas y debe tener el mismo problema. No sabía que se habían agotado. Tampoco sabía que fuera el primer partido de Leo con la camiseta de la Selección. Ojalá que lo puedan disfrutar.

