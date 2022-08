El sorprendente gesto de las jugadoras de la selección Sub 20 de Brasil con el presidente de la FIFA en plena premiación tras el Mundial

El gesto de las jugadoras sub 20 de Brasil con Infantino

El Mundial Sub 20 de fútbol femenino llegó a su fin en Costa Rica convirtiendo a España en la nueva campeona del mundo tras vencer a Japón por 3-1. Sin embargo, además de las jóvenes futbolistas españolas, las otras que dieron de qué hablar fueron las jugadoras de la selección de Brasil, por lo que hicieron después del partido ante Países Bajos por el tercer puesto.

Tras golear por 4-1 a las europeas, las brasileñas se tomaron muy bien el haber alcanzado el tercer puesto en la competencia y así lo demostraron durante la entrega de msdallas. El propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encargó de condecorarlas y fue allí cuando se produjo el insólito episodio.

Las deportistas fueron desfilando una a una por la pasarela estrechando la mano del máximo directivo y recibiendo la presea del tercer puesto hasta que una de ellas alzó su brazo y le acarició la cabeza ante el asombro de todos.

Infantino estuvo presente en los duelos del Mundial sub 20 femenino (Reuters)

Después de mostrarse sorprendido, Infantino rompió en risas al ver el gesto de la jugadora, quien incentivó al resto de sus compañeras a hacer lo mismo ante casi los 16 mil aficionados que acudieron al Estadio Nacional. Cabe destacar que los creyentes en las supersticiones aseguran que tocarle la cabeza a un calvo es símbolo de buena suerte.

“Ante tanto trabajo, tantas adversidades, tantos obstáculos, creo que es un grupo con una mentalidad ganadora y poderosa”, señaló el seleccionador brasileño, Jonas Urias.

Tras la victoria, manifestó que varias de sus jugadoras están capacitadas para ser convocadas por la seleccionadora absoluta de Brasil, Pia Sundhage, para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2023 en Australia y Nueva Zelanda: “Estoy seguro de que si elige a nuestras jugadoras menores de 20 años estará muy contenta con lo que verá”.

Los goles del duelo, disputado en el Estadio Nacional, en San José, fueron anotados por Ana Clara (9), Tarciane (59, 79 de penalti) y Gi Fernandes (89) para Brasil y Rosa Van Gool (21) para Países Bajos, en un choque en el que las brasileñas fallaron un penal.

Infantino también estuvo presente en la final del Mundial sub 20 entre España y Japón (Reuters)

España, en tanto, ganó el Mundial femenino Sub 20 de Costa Rica-2022 al derrotar 3-1 a Japón en la final, una victoria que le permite obtener su primera Copa del Mundo y vengar la derrota sufrida ante las niponas en la final de hace cuatro años en Francia.

“Hubiera sido muy doloroso, una losa encima muy grande volver a perder” contra Japón, señaló el técnico español Pedro López. “No me gusta la palabra revancha porque es como si yo tuviera un dolor o algo contra Japón, yo no tengo nada contra Japón, al contrario, me hace mejor entrenador”, agregó.

Estados Unidos y Alemania, con tres títulos cada una, son las selecciones con más Mundiales de la categoría, seguidas de Corea del Norte con dos y Japón y España con uno.





