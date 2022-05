La tensa escena en la conferencia previa a la pelea de Brian Castaño ante Jermell Charlo y la advertencia del argentino

El momento de tensión en la conferencia de Castaño vs. Charlo

El boxeo argentino volverá a vivir otra jornada cargada de tensión este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson cuando Brian Castaño vaya por el postergado sueño de convertirse en el dueño absoluto de la categoría super welter. El representante albiceleste volverá a enfrentar al norteamericano Jermell Charlo tras las controversias que existieron en julio del año pasado con el empate en las tarjetas.

El Boxi, de 32 años e invicto, expondrá otra vez su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) e intentará unificar todas las fajas de la divisional contra el peleador 31 años que es el dueño de los otros cinturones que entregan la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En ese contexto, las horas previas a la pelea se vivieron con absoluta tensión.

El deportista local intentó pisar fuerte en la conferencia de prensa previa y buscó la complicidad de su gente cantando por su país, pero el equipo del peleador sudamericano no se quedó atrás. “Argentina, Argentina, Argentina”, taparon sus gritos inicialmente. Cuando ya Charlo cesó en su intento de dominar la escena, los hombres de Castaño continuaron con el aliento: “Te llevamos en el corazón, te queremos ver salir campeón, a mi no interesa en qué estadio pelees, local o visitante yo te vengo a ver...”.

El clima de tensión ya viene de la primera pelea cuando las tarjetas expusieron un empate pero con un juez que tuvo un fallo demasiado favorable al local: 114-113 para el argentino, una igualdad (114-114) y un llamativo 117-111 para Charlo.

“Quiero agradecer a Estados Unidos... Argentina-Estados Unidos, no es el tema de dos países. El deporte une, la unión para mí es pacífica. No es algo de Argentina-Estados Unidos, quiere aclarar eso que estoy muy agradecido con este país”, intervino Brian luego que su contrincante intentara instalar un clima de tensión en la conferencia.

Y le advirtió: “Dice que va a volver a ser el Charlo de antes, a mí no me importa, me importa pelear, que haga lo que tenga que hacer y si viene a noquearme lo espero tranquilo, a ver si me aguanta los 12 rounds. Realmente estoy tranquilo por el gran trabajo que hice todos estos meses, trabajé a conciencia con todo lo que pasó en la primera pelea, con todo lo que pasó en el campamiento. Trabajo al 1000 ¿Qué más puedo hacer ?¿hacerme mala sangre? No, vengo, disfruto de esto. El sábado es donde voy a estar enfocado y venenoso para que se acabe antes la pelea”.

La primera pelea terminó con un empate (Foto: @ShowtimeBoxing)

A horas del combate que se desarrollará este sábado en California, con televisación de ESPN y TyC Sports, Castaño también recordó la polémica que vivió por los guantes de su rival en el primer combate y confesó que en las últimas horas también hubo preocupación del equipo de Charlo por sus gantes.

“Le dijimos que no queríamos que él use esos guantes, le dijimos estos no están bien. Antes de subir el día de la pelea vienen los del Consejo y la Comisión. Me dicen ¿puedes revisar de vuelta los guantes? Ya te dije que no, que ya está. Si te digo que no, ¿qué van a hacer? Seguramente los van a usar igual. Y bueno que los usen, que le vamos a hacer”, recordó sobre esa primera velada. Y contó que ahora usará los guantes de la marca del Canelo Álvarez: “Estoy contento. Los miraron y estaban, ¿ten oz? Sí, es diez, diez. Los miraban. Lo miró Derrick James, que es el técnico, agarró uno y cuando estaba mirando el otro se los pasó el otro para que los cale Charlo. Los miró y le dijeron vos no podes. Listo, se los sacaron. Pero sí, están preocupados”.

La revancha iba a desarrollarse en marzo pasado en Los Angeles, pero Castaño sufrió un desgarro en su brazo y la pelea estuvo a punto de cancelarse por la desconfianza del team Charlo. Finalmente, se logró reprogramar la fecha: “Me molesta la falta de respeto que tiene hacia el deportista. La lesión puede pasar en un campamento, más en campamentos de una pelea tan grande. Para él todos sus oponentes o toman droga para rendir más o necesitan tiempo para ganarle a él porque lo del Iron Man se lo cree de verdad. La verdad que es algo que no sé por qué se pone nervioso, grita, si estamos hablando tranquilamente. Que grite arriba del ring el 14 de mayo”.

