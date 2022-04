Aldair Rodríguez, tras la lesión a Robert Rojas: “No tuve mala intención, por eso vine a pedirle disculpas”

River Plate comenzó de buena manera su camino en la Copa Libertadores al imponerse por 1 a 0 gracias a un tanto de Matías Suárez en su visita al Estadio Nacional de Lima para enfrentar a Alianza Lima. Sin embargo, la alegría no fue completa: el defensor Robert Rojas sufrió la rotura de tibia y peroné de su pierna derecha, lo que lo alejará de las canchas por varios meses.

Una vez finalizado el partido, el delantero peruano Aldair Rodríguez, el otro protagonista de esta desafortunada acción, se comunicó con gente de River Plate para acercarse y poder pedirle disculpas personalmente al futbolista paraguayo. En diálogo con ESPN, el atacante se mostró compungido por lo acontecido en el campo de juego.

“Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso vine a pedirle disculpas personalmente”, comenzó su relato el deportista de 27 años que viene de desempeñarse en América de Cali de Colombia. En primera instancia fue sancionado con una tarjeta amarilla por el árbitro Wilmar Roldán, pero luego cambió su decisión a una expulsión cuando el juez comprobó el estado de la pierna derecha de Rojas.

Según su óptica, la jugada fue “una disputa de los dos. Yo no voy ni con plancha, ni de manera desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizá con un poco de fuerza. Estoy dolido por la situación, por eso vine aquí a pedir Perdón”. Y luego, añadió: “Lastimosamente, son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto. Vine a disculparme con él y su familia, que imagino que debe estar muy preocupada. Les pedí venir para que sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura de los jugadores de River. Le pido disculpas a Rojas, al equipo y toda la gente que involucra a River. Fue sin ninguna intención”.

Para cerrar, Rodríguez, mirando a cámara, le envió un mensaje al lateral derecho del conjunto millonario: “Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Yo voy a estar ahí para disculparme, y que sepa que no tuve mala intención”. En 2016 sufrió una fractura maxilofacial que lo tuvo alejado de las canchas durante “cuatro o cinco meses”.

SEGUIR LEYENDO: