Inicia Donovan Carrillo participación en el Mundial de Patinaje Artístico 2022

El mexicano Donovan Carrillo se prepara para participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2022 que ya se lleva a cabo en Montpellier, Francia. El torneo dio inicio el 21 de marzo y finalizará actividades el 27 del mismo mes. El oriundo de Zapopan, Guadalajara, tiene programado comenzar a competir el jueves 24.

No obstante, para el patinador existe el riesgo de no lograrlo. Ya desde territorio europeo, Carrillo compartió un vídeo mediante su cuenta de Instagram en el que señaló que no cuenta con el equipo para contender debido a que la maleta en la que lo mandó aún no ha llegado a su lugar de destino. El representante mexicano peleará en en programa corto (participarán 40 atletas) para clasificarse a la final.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Esperemos que lleguen pronto”, escribió en la publicación en la que también se observa parte de su preparación.

Donovan buscará mejorar lo hecho en el pasado Campeonato Mundial disputado en Estocolmo de 2021 donde obtuvo el puesto número 20 y que, a su vez, le significó el boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. En Beijing el patinador logró la posición 22.

Deportista olímpico

Carrillo fue uno de los cuatro atletas que representaron a México en los recientes Juegos Olímpicos. La presencia del jalisciense en China representó un hito en la historia del deporte nacional pues no sólo rompió una sequía de tres décadas en las que ningún connacional asistía a la justa olímpica en la disciplina, sino que se convirtió en el primer azteca en toda la historia en participar en una final.

Beijing 2022 fue la primera vez de Donovan en unos Juegos Olímpicos. Su desempeño atrajo los reflectores y fue uno de las atletas más aplaudidos a pesar de no estar cerca de la lucha por las medallas. Esto se vio materializado con el reconocimiento al “Momento más memorable” de la competencia en una encuesta realizada por Unión Internacional de Patinaje (ISU por sus siglas en inglés).

“No es sencillo el llegar como mexicano y destacar en un deporte de invierno en donde tenemos una desventaja de bastantes años con las potencias. Sin embargo, creo que se puede lograr aún más. Nosotros, aunque estamos contentos con el resultado obtenido, sabemos que se puede mejorar porque tenemos las capacidades y habilidades necesarias”, dijo durante su estancia en territorio chino.

Apoyo CONADE

Será una vez que finalice la actividad de Donovan en el Campeonato Mundial de Montpellier cuando se determine qué pasará con la beca económica que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Así fue anunciado por misma Ana Gabriela Guevara, titular del organismo, cuando el patinador llegó a México luego de su participación olímpica.

Es la Subdirección de Calidad para el Deporte, el departamento encargado de hacer el análisis para valorar el apoyo monetario en relación a los méritos deportivos de los atletas. En el caso de Donovan, que recibe 30 mil pesos mensuales, le teoría dicta que la cantidad podría reducirse de no meterse entre los primeros puestos del torneo. Algo sujeto al dictamen del comité correspondiente.

“Todavía hay que esperar a que concluya su proceso que es con el Mundial. En caso de que fuera a mejoría los resultados, pues tendríamos que considerar la recaudación de la beca. No es el caso en este momento. Los derechos de Donovan siguen intactos. El criterio de beca está sujeto a que termine su calendario y ya veremos cómo queda el monto”, comentó en la conferencia de prensa que tuvo lugar el 16 de febrero del año en curso.

