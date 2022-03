El Balón de Oro implementará cuatro importantes cambios para elegir a su próximo ganador

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

Desde su creación en 1956, el Balón de Oro ganó mucho prestigio y se convirtió en uno de los galardones más importantes del planeta. El máximo vencedor dentro de la rama masculina es Lionel Messi, con 7 (su escolta es Cristiano Ronaldo, con 5). En la femenina, en cambio, nunca se repitió a su vencedora durante sus nueve ediciones.

Si bien el primer gran cambio se dio en 1995, cuando se permitió que el premio sea levantado por jugadores extranjeros que se desempeñen en el fútbol europeo (en 2007 el espectro se amplió a futbolistas que se desempeñen en cualquier liga del planeta), durante esta jornada los organizadores del evento anunciaron cuatro importantes modificaciones a la hora de elegir a su próximo ganador.

1- Se contará toda la temporada:

El Balón de Oro dejará de ser considerado de enero a diciembre, lo que implicaba tener que contabilizar dos medias temporadas. De este modo se comenzará a valorar lo logrado a lo largo de una temporada, la cual va desde agosto a julio.

Con esta modificación, vale destacar que el Mundial de Qatar no contará para el Balón de Oro de 2022, ya que estará dentro de la edición del 2023 (la Copa del Mundo se disputará por primera vez a fin de año).

Esta variante complica seriamente las chances, por ejemplo, de Lionel Messi. El rosarino, que cuenta con siete galardones en su casa, acaba de quedar afuera de la Champions League en octavos de final (también de la Copa de Francia) y sólo depende de su accionar en la Ligue 1.

2- Modificaciones para elaborar las listas:

Actualmente se elaboran listas de 30 para los hombres, 20 para las mujeres y 10 para los Trofeos Kopa (jugador joven) y Yashin (arquero). “Con el fin de presentar una selección de pretendientes lo más justa, indiscutible y relevante posible, hemos actuado para cambiar el proceso”, advirtieron.

Este paso dejará de ser exclusividad de la redacción de France Football y L’Équipe para incluir a otras personalidades, como el ex futbolista marfileño Didier Drogba (es el embajador del Balón de Oro).

También se añadirán los votantes que más se acercaron a acertar el resultado final en la edición pasada. Ellos fueron el periodista vietnamita Truong Anh Ngoc, el neozelandés Gordon Watson y la checa Karolina Hlavackova.

3- Reducción en la cantidad de votantes:

Como en el último tiempo este ítem se agrandó a 170 países, los organizadores se preguntaron “si los países pequeños (aquellos que no tienen una gran cultura futbolística natural ni legitimidad histórica y no siempre fácil acceso a las imágenes de las principales competencias) no corren el riesgo de mermar el nivel por falta de conocimientos”.

Por ende, se optó por limitar el jurado de notables a sólo los representantes de los primeros cien países del ranking FIFA en el caso de los hombres y el top 50, en las mujeres.

4- Cambio de criterio:

En una nota publicada en L’Équipe, explicaron que “los criterios frecuentemente dan lugar a debates, creímos oportuno refrescar la jerarquía de los elementos constitutivos en la votación para mayor consistencia y claridad”.

Sostuvieron que el criterio número 1 se centrará principalmente “en el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes”. Luego remarcaron que el fútbol es un deporte colectivo, por lo que el siguiente criterio deberá ser el rendimiento de su club o selección. Para cerrar, el tercer ítem se referirá a “la clase de jugador y su sentido del juego limpio. Porque dar ejemplo también cuenta”.

