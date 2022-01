Chávez Jr. arremetió contra su padre por amenazarlo con el anexo: “Hay que hacerle un estudio en el cerebro”

Julio César Chávez Jr se mostró molesto por el nulo apoyo que le ha demostrado su papá luego de su ruptura amorosa, pues incluso amenazó con regresarlo a una clínica de rehabilitación (Foto: Cuartoscuro)

Las redes sociales de Julio César Chávez Jr. volvieron a estallar luego de una de sus declaraciones, donde el pugilista de 35 años atacó a su padre y lo criticó por no darle el apoyo necesario tras romper con Frida Muñoz, mujer con la que tiene un proceso de divorcio iniciado.

De acuerdo con sus palabras, La Leyenda lo estaría presionando para volver con su ex pareja, al grado de amenazarlo con volver a internarlo a alguna institución de rehabilitación, en relación al problema de drogadicción que presentó meses atrás.

“(Mi papá me dice) ve con ella si no te vamos a meter a la clínica... Así no se arregla una relación”

Posteriormente ahondó en la reacción que tendría Frida si llegaran a volver, pues argumentó que bajo la presión de su padre él quedaría en ridículo.

“Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto... Por ahí ha venido todo el desorden”, afirmó Chávez Jr. sobre el caos que hay en su vida personal, ya que tiene problemas relacionados a su familia e incluso con aspectos de dinero.

(Foto: Instagram/@jcchavez115)

El Hijo de la Leyenda declaró que “Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos... pero mientras más me tengan así van a robar más dinero. El dinero es el problema de todo”, sentenció.

Sobre el tratamiento que reciben los pacientes en las clínicas de rehabilitación, popularmente conocidos como anexos, El Junior arremetió contra los procesos y criticó la forma en que tratan las adicciones.

“Si alguien anda enredando en que usamos cosas, es irse a checar y no encerrar a un wey y quitarle los teléfonos cuatro meses. Que le agarren lo que sea y ya cuando salga y pregunte, le digan que está pen** loco y lo vuelvan a meter”

“Dicen que traigo una pistola, no la traigo, pero sí me dan ganas de traerla para cuando vengan los cabrones (de la clínica de rehabilitación) a mi casa, a la fuerza les voy a tirar para atrás. Tengo mi derecho. Van a decir que los amenacé, lo que digo es que si me quieren lastimar, ¿quién es primero, ellos o yo?, pues yo”, reafirmó el ex campeón mundial.

Julio César Chávez Jr tuvo problemas de adicción en el pasado (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Por si esto fuera poco, atacó directamente a su padre y cuestionó su salud mental, pues es tal su intención de internarlo a un anexo, que lo retó a realizarse estudios cerebrales para descubrir quién es el que verdaderamente tiene problemas.

“Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos. Si él está mal otra vez, porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne”.

Posteriormente declaró que Julio César Chávez aparenta preocuparse por él; sin embargo, sus acciones y deseo demuestran lo contrario. “Para que lo conozcan las nuevas generaciones, su gente lo intenta distraer conmigo, porque supuestamente se preocupa mucho por mí, pero si alguien se preocupa por ti, quiere lo mejor para ti. En lugar de decir ‘qué bueno que mi hijo sea mejor’, es el único padre en el mundo que no quiere que su hijo sea el mejor.

“Es una leyenda y yo lo respeto, el respeto que yo le tengo es de verdad, yo nunca lo ocupe para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá, pero que no me hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo”, sentenció el boxeador.

