Duras declaraciones de una perla del Barcelona: “Con Koeman se me quitaron las ganas de entrenar”

Una perla del FC Barcelona cargó duramente contra Ronald Koeman (Foto: FCB/Europa Press)

Hace varias temporadas que el FC Barcelona atraviesa una turbulencia deportiva, su crisis se ha extendido a través de los ciclos de algunos de sus últimos entrenadores, por lo que han contratado a Xavi Hernández para intentar ponerle un freno. Uno de los DT que más sufrió fue Ronald Koeman, quien no logró encarrillar el rumbo del equipo y encima perdió a Lionel Messi antes de su salida. Y según declaraciones de uno de sus ex jugadores, no dejó un buen recuerdo en el vestuario.

En una entrevista con el diario MARCA, el juvenil Álex Collado, considerado como una de las grande gemas de La Masía, comentó que no la pasó nada bien con Koeman y lo dejó claro con una frase contundente: “Yo demostraba el nivel en mi equipo (el Barça B). La decisión era suya si no le gustaba o no sé qué le pasaba conmigo. Pero, al final, con Koeman a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar.”

Collado, quien ahora está cedido en el Granada, cuenta que su vínculo con el estratega neerlandés no era para nada fluído. “Tampoco se dirigía a mí, ni hablaba ni nada. No quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida”, comentó.

Álex Collado todavía es jugador del FC Barcelona pero se marchó a préstamo al Granada (Foto: REUTERS)

Álex no ha querido remover esa herida porque, si todo marcha según lo previsto, es probable que Xavi Hernández lo tenga en consideración en el futuro. Su salida momentánea al Granada solamente es una oportunidad para tener un poco de ritmo y regresar al Camp Nou con rodaje para encajar en los planes de un DT que ya lo ha elogiado. Sobre las palabras de Xavi, el joven mediocampista se mostró agradecido.

“Cuando lo escuché la rueda de prensa hablando de mí me resultó muy emocionante. Porque él fue un gran futbolista, ahora es el entrenador y eso me hizo feliz. Pero yo ahora estoy aquí en Granada y lo importante es rendir bien aquí para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo. Siempre he querido triunfar en el Barcelona”, aseguró el joven mediocampista de 22 años.

SEGUIR LEYENDO: