El plan de Rubens Sambueza para llegar a la Selección Mexicana

Por el momento el retiro de las canchas de Sambu todavía se mantiene alejado. (Foto: Luis Ramírez/EFE)

Rubens Sambueza se ha convertido en un trota equipos de la Liga BBVA MX. El argentino naturalizado mexicano ha deslumbrado con sus habilidades y calidad en equipos como América, Pumas, Toluca entre otros. Sin embargo, todavía le falta cumplir uno de sus sueños más grandes para redondear una exitosa carrera en tierras aztecas.

A sus 38 años, el volante pretende dar un paso importante y ser considerado por Gerardo Martino para alguna próxima convocatoria de la Selección Mexicana. Su presencia en el combinado tricolor fue uno de los temas más resonados hace algunos años cuando vivía uno de sus mejores momentos futbolísticos, pero desafortunadamente no se pudo concretar debido a lineamientos de FIFA que para ese entonces seguían vigentes.

“Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando, esforzándome para conseguir lo que uno quiere. Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana y porque creo que esforzándome puedo tener una chance”, expresó Sambu en entrevista para ESPN.

El volante pretende dar un paso importante y ser considerado por Gerardo Martino para alguna próxima convocatoria de la Selección Mexicana. (Foto: Instagram/@sambueza_1984)

El sudamericano ha sido uno de los futbolistas más regulares en la última década dentro de la Primera División de México. Sus actuaciones le han valido para sobresalir a pesar de que sus equipos no hayan pasado por sus mejores momentos. Toluca, León y Pachuca han sido los más recientes conjuntos en los que ha militado.

En el pasado torneo con los Diablos Rojos se alzó como el máximo referente de su club disputando 16 encuentros en total y colaborando con cuatro goles y seis asistencias. Su inteligencia y capacidad de armar juego ofensivo ayudaron a los choriceros a llegar hasta el partido de repechaje, en el que fueron derrotados por Pumas.

Tal vez su etapa más brillante la dio en su paso por las Águilas del América. En el Nido disputó 193 partidos entre el 2012 y el 2017. Dejó estadísticas dignas de de los mejores referentes americanistas registrando 26 anotaciones y 47 pases de gol. Vistiendo los colores azulcremas logró obtener dos títulos de Liga MX en los años 2013 y 2015.

El sudamericano ha sido uno de los futbolistas más regulares en la última década dentro de la primera división de México. (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Ahora, a sabiendas de que se encuentra en la etapa final de su carrera, Sambueza todavía esperar dar muchas alegrías a la afición del San Luis, equipo con el fichó en este mercado de fichajes invernal. Por el momento su retiro de las canchas todavía se mantiene alejado.

“Por ahora no lo pienso, nunca se sabe. Depende de muchos factores. Hoy trato de disfrutar, a los compañeros con quienes entreno día a día. Sinceramente no me gustaría que se llegue, y si es así, que sea de la mejor forma”, agregó el creativo argentino.

Según las palabras del propio jugador , el tiempo de su adiós se dará dependiendo del reto que le pudieran imponer algunos de los jugadores más jóvenes que se encuentran militando en la escuadra potosina. En caso de que sus compañeros no logren imponer su dinamismo y juventud, Rubens seguirá estando cómodo y aparecerá en las canchas del balompié mexicano por mucho tiempo más.

“Si no me presionan los jóvenes, seguiré jugando. Yo a veces me río porque en broma les decía a los más chicos de los equipos en los que me ha tocado estar: ‘Si ustedes no me meten presión a mí, yo voy a jugar hasta que me canse y tenga ganas de retirarme. Sino me meten presión, este viejo va a seguir jugando’”, finalizó el habilidoso y veterano futbolista.

