Quién es Alexandra Kosteniuk, la reina del ajedrez rápido que venció los estereotipos

Tiene más de 225.000 seguidores en su cuenta de Twitter (Crédito: ChessQueen)

A los 37 años, la ajedrecista rusa, Alexandra Kosteniuk engalanó su dilatado currículum con la inscripción de su nombre por primera vez entre las vencedoras de los campeonatos mundiales bajo modalidad rápida (partidas a 15 minutos por competidor). Organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), se llevó a cabo desde el pasado 25, el certamen Mundial en el Estadio Nacional de Fútbol de Polonia, en Varsovia, dividido en las categorías absoluto (hombres y mujeres) y femenino. En el primera, entre 181 participantes, triunfó un joven uzbeko de 17 años, Nodirbek Abdusattorov, y en la segunda, con 103 inscriptas, resultó vencedora la flamante reina, Kosteniuk.

Esta joven rusa, nacida el 23 de abril de 1984, en Perm, a orillas del río Kama, se trata de una de las grandes estrellas del historial del ajedrez femenino ruso; en 2008, un año después de dar a luz a su única hija, Francesca María, se consagró en la 12ª campeona mundial entre mujeres, tras vencer en la final a la china Hou Yifan. Antes en 2006 se había adjudicado la primera edición del Mundial de ajedrez Aleatorio (también llamado Fischer-Random).

A Kosteniuk, en el ambiente de los gambitos y enroques se la conoce como “La Reina del Ajedrez” (Chess Queen), más de 225 mil seguidores la acompañan a diario en sus posteos en la cuenta de Twitter. Y si bien, su fuerza de juego le permite ubicarse entre las diez mejores ajedrecistas mujeres del planeta, hace ya varios años que eligió el camino de la promoción y difusión de las virtudes del juego en lugar de la alta competencia. Alexandra Kosteniuk, que alguna vez actuó como modelo publicitario, tiempos en los que aseguraba que “la belleza y el ajedrez pueden ir unidos” y se divertía de las posturas masculinas cuando debían enfrentarse a una mujer guapa, eligió desde hace casi una década autoproclamarse “Embajadora del ajedrez”. Se dedica a la docencia, edita libros con distintos métodos de enseñanzas para niños, y desde hace 14 años organiza las competencias infantiles “Copa Alexandra Kosteniuk” para chicos y chicas entre los 6 y 12 años.

Alexandra, a la que su familia bautizó Sasha, aprendió a jugar al ajedrez a los 5 años; su papá, Konstantin, fue el encargado de pulirle los rudimentos del juego, y decidió abandonar su carrera en el ejército ruso para acompañar a su hija a los principales certámenes de ajedrez. Los progresos de la niña enseguida superaron los conocimientos de su progenitor por lo que fue necesario contratar al maestro ruso Alexei Korotyliov, como nuevo entrenador.

La dedicación y el talento hizo que su ranking se disparara como un rayo; a los 14 años, en 1998, se consagró en la gran maestra femenina de ajedrez más joven de la historia, y a los 17 años, logró el subcampeonato mundial, tras caer en la final con la china Zhu Chen.

Cuando finalizó el ciclo secundario no renunció al juego, y agregó una nueva actividad a su formación: el profesorado de educación física. “Amo el deporte, el ajedrez es muy importante, pero me gustan la natación y el atletismo, y no descuido la música y la lectura. Impaciencia del corazón, de S. Tsveig, fue el libro más fantástico que haya leído”, contó el día de la presentación de su primer libro de ajedrez: “Cómo ser gran maestro a los 14 años”. Un éxito en las versiones rusa e inglesa y que también fue editado en castellano. Más tarde escribió “Juega al ajedrez con Alexandra Kosteniuk”, “Diarios de una reina del ajedrez” “¡Juega como yo!”, entre otros más.

Contemporánea con la famosa tenista rusa, Anna Kournikova, a comienzos del nuevo milenio ambas compartían las portadas de varias revistas femeninas; Alexandra Kosteniuk era señalada como un nuevo símbolo de hacer ajedrez.

"Quiero que el ajedrez sea tan popular como el golf, el tenis o el basquetbol, y si eso conlleva ser la sex symbol de este juego, entonces estoy preparada para ello”, supo declarar (ITAR-TASS Photo Agency/Alamy Live News)

“Creo estar lejos de la imagen del hombre de mediana edad sentado frente al tablero durante horas reflexionando su próximo movimiento. Quiero que el ajedrez sea tan popular como el golf, el tenis o el basquetbol, y si eso conlleva ser la sex symbol de este juego, entonces estoy preparada para ello”, contó en una entrevista para la Cadena CNN. Por esos días, el director de cine, el ruso Stanislav Govorujin, la convocó para actuar en la película “Bless the Woman”. Al año siguiente, en 2004, Sasha se convertiría en la 10ª mujer en el mundo en alcanzar el título de gran maestro en la categoría de varones.

Portadora de doble ciudadanía, rusa y suiza, le permitió radicarse algunos años, junto a su actual pareja, el gran maestro ruso, Pavel Tregubov, frente a los Alpes. Allí estableció un nuevo récord, jamás visto en los 120 años de campeonatos nacionales suizos; Kosteniuk se consagró campeona nacional en ambas categorías, en la de las mujeres y también de los hombres.

Ganadora de la medalla dorada por equipos jugando para Rusia las olimpíada de Khanty Mansiysk en 2010, Estambul 2012 y Tromso 2014, y en los europeos femeninos por equipos 2007, 2009, 2011, 2015 y 2017, el nombre de Alexandra Kosteniuk se había alejado de los puestos de privilegio en los últimos años. Pandemia mediante, en agosto de este año retornó al ajedrez competitivo y presencial; se inscribió en la Copa del Mundo femenina en Sochi. Al cabo de tres semanas, Kosteniuk se quedó con el título. “Soy muy feliz; cuando eres joven y ganas no lo aprecias tanto, pero con los años, al menos en mi caso, cada victoria es algo increíble. Es verdad que piensas también en el retiro, pero estas victorias te motivan a seguir adelante, aunque no sé por cuánto tiempo” fue su primera reflexión tras la conquista.

Pasaron cuatro meses de ese éxito, y otra vez el nombre de Alexandra Kosteniuk vuelve a brillar en el firmamento del mundo del ajedrez. A los 37 años, se adjudicó el Mundial rápido, invicta con 9 puntos (7 victorias y 4 empates) sobre 11 posibles; con medio unidad de ventaja sobre la kazaja, Bibisara Assaubayeva, y un punto sobre sus compatriotas, Valentina Gunina y Kateryna Lagno.

La Reina del ajedrez no se rinde; se prepara para recuperar su trono.

A los 37 años, dio el golpe en el Mundial de ajedrez rápido (Crédito: ChessQueen)

LA VIDA DE SASHA

1994: a los 10 años obtuvo el Campeonato Europeo Sub 10 (Rumania).

1996: a los 12 años ganó el Campeonato Europeo Sub 12 (Eslovaquia).

1996: a los 12 años conquistó el Campeonato Mundial Sub 12 (España).

1997: a los 13 años se convirtió en la maestra internacional femenina de ajedrez más joven de la historia.

1998: a los 14 años obtuvo el título de Gran Maestra Femenina de Ajedrez.

2000: a los 16 años ocupó el 2do lugar en el Campeonato Femenino de Ajedrez ruso.

2004: se convirtió en la 10ª mujer en alcanzar el título de gran maestro de ajedrez masculino

2008: se consagró campeona mundial de ajedrez clásico femenino

2013: Por primera vez en la historia del ajedrez suizo, se adjudicó el certamen nacional de varones y de mujeres.

2014: Fue condecorada en Rusia con la Medalla de la Orden al Mérito de la Patria, por su contribución al desarrollo de la cultura física y el deporte.

2021: Obtuvo la Copa del Mundo femenina, y el Mundial de ajedrez rápido.

