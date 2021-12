Rayados y Chivas presentaron su nuevo uniforme y aficionados tundieron en redes los jerseys

Estas son las nuevas playeras de Chivas y Monterrey (Fotos: Twitter/@PUMAmexico)

Los clubes siguen presentando nuevas pieles para el Clausura 2022; ahora ya no solo son Pumas o Puebla, a esta lista se unieron las Chivas de Guadalajara y los Rayados de Monterrey. La mañana de este lunes 20 de diciembre dieron a conocer los que serían sus terceras indumentarias de cara al nuevo torneo que iniciará en enero.

No obstante, lejos de las expectativas y emoción que se generan cuando el equipo del cual se es seguidor saca algo novedoso, lo que estos nuevos uniformes provocaron en sus respectivas aficiones fue más negativo que positivo.

En redes fue posible ver los comentarios de los hinchas de cada uno de los equipos. Por un lado, los aficionados de Chivas externaron su molestia hacia el diseño acompañado de exigencias a la directiva rojiblanca ante el mal momento del club; por otra parte, los seguidores del conjunto regio también manifestaron su desaprobación al diseño e incluso la compararon con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro.

Reacciones en Chivas

Tercer uniforme de Chivas para el Clausura 2022 (Foto: Twitter/@PUMAmexico)

Las aguas en Guadalajara no están tranquilas: un acérrimo rival se coronó campeón (Atlas) y los Rojiblancos no pudieron acceder a la liguilla. Ahora, con la presentación de este nuevo uniforme, la gente aprovechó para sacar el descontento por el panorama general del club, así como por el “mal diseño” de la camiseta.

Una de las quejas más recurrente en la apariencia del nuevo uniforme es la ausencia del escudo, y aunque la playera si cuenta con él, es casi imperceptible a los ojos.

La ausencia de escudo causo molestia en algunos aficionados (Foto: Captura Twitter)

El nombre de Chivas pasó a ser un tema de controversia (Foto: Captura Twitter)

En redes también fue posible ver un comunicado en donde la afición se pronunció contra la directiva y afirmó que no consumirían productos ante la falta de refuerzos de calidad. En el mensaje se puede leer lo siguiente:

“La afición de chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva”.

Comunicado afición de Chivas (Foto: Twitter/@QuieroChivas)

Otros más se quejaron del precio de esta nueva indumentaria e ironizaron sobre una comparación con el Paris Saint Germain. Algunos otros rememoraron otras ediciones que se consideraron “feas”, y afirmaron que esta se lleva el premio a la más desagradable de todas.

Algunos se "compararon" con el PSG (Foto: Captura Twitter)

Otros más recordaron algunas ediciones que también molestaron a la afición rojiblanca (Foto: Captura Twitter)

Reacciones en Monterrey

Tercer uniforme de Rayados de Monterrey para el Clausura 2022 (Foto: Twitter/@PUMAmexico)

Con Rayados de Monterrey la historia no fue distinta, el sector aficionado también manifestó su molestia con respecto al nuevo diseño. Cabe recalcar que este club ha construido la fama de sacar uno de los uniformes más bonitos de toda la Liga MX.

Una de las quejas que más se pudo apreciar fue la aparente similitud con otro equipo mexicano, Querétaro. Algunos señalaron a la marca por “la falta de creatividad” e ironizaron sobre el hecho de parecerse a otro club nacional.

La ironía abundó en redes (Foto: Captura Twitter)

Rayados y Querétaro "guardan ciertas similitudes" (Foto: Captura Twitter)

Sin embargo, hubo quien recordó el significado detrás de estas rayas negras con azul que asemejan a los Gallos Blancos. Esta edición, si bien no se manejó como conmemorativa, tiene historia detrás, una que se remonta a 1976.

Dicha camiseta fue usada por uno de los jugadores más importantes en toda la historia del futbol mundial: Eusébio. La estrella portuguesa llegó a Monterrey en 1976, y si bien no marcó una diferencia significativa a largo plazo, ya que solo estuvo una temporada con los regios, su paso por el balompié nacional está marcado en los libros de historia.

Sin lugar a dudas, estas camisetas dejaron mucho de que hablar en su presentación; no obstante, a mucha de la afición le importa más lo que pasa dentro del campo que cómo se visten sus jugadores.

Eusébio se enfundó con los colores de Rayados de Monterrey (Foto: Captura Twitter)

