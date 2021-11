David Faitelson desestimó el logro de Canelo Álvarez: “venden más de lo que realmente es”

David Faitelson criticó a Canelo Álvarez tras su victoria ante Caleb Plant (Foto: Twitter/ Instagram/ @Faitelson_ESPN/ @canelo)

Saúl Álvarez se consagró campeón en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. El pugilista obtuvo el cinturón absoluto de los pesos supermedianos de las 168 libras al conseguir los títulos de Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo. El tapatío se impuso ante Caleb Plant en el round 11 por la vía nocaut.

Quien es férreo crítico del Canelo es David Faitelson. El periodista aseguró, de alguna manera, que el boxeador ha sido “vendido” como algo más de lo que realmente es. El comunicador lo comparó con boxeadores de su talla y afirmó que no está a la altura de ellos.

“Siguen vendiendo más de lo que realmente es…el Canelo es un gran boxeador, pero no está por encima hoy de Terrence Crawford,de Errol Spence o Naoya Inoue”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Faitelson arremetió contra Canelo Álvarez luego de su victoria ante Caleb Plant (Foto: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

La cosa no paró ahí, pues en otras publicaciones se leyó: “Gran logro del Canelo: ganar los 4 cinturones de las 168 libras…Pero, para mí, no es el mejor boxeador del mundo libra x libra. Hoy, le faltaron recursos”, escribió en su cuenta personal.

No es la primera vez que Faitelson arremete contra Álvarez, pues anteriormente cuestionó al peleador. El jalisciense fue al programa del panelista como derecho de réplica y enfadado respondió: “Te he escuchado decir que soy mam*n, soy serio y así ha sido toda mi vida. Tu no sabes de boxeo”.

Saúl Álvarez unificó los cinturones del peso supermediano de las 168 libras (Foto : Joe Camporeale/ Reuters)

Para sumar a la detracción del cronista sobre el boxeador culminó: “Con todo respeto, Saúl El Canelo Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra x libra…Esa distinción no sólo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es”, aseveró el periodista de 52 años edad.

El estilo de Faitelson ha sido controversial, pues en su historia de la pantalla chica ha tenido peleas y discusiones con futbolistas, ex futbolistas, compañeros de profesión, directivos y diferentes deportistas. Ha sido un fiel detractor de los atletas mexicanos que se han mantenido en el anonimato por falta de motivación.

Información en desarrollo*

SEGUIR LEYENDO: