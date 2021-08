Qué tan grave es la lesión de Dak Presscott y cuándo podría volver con los Dallas Cowboys

Dak lleva prácticamente un año sin actividad deportiva (Foto: Mike Stone/EFE)

Los Cowboys regresaron a Dallas para seguir en sus trabajos de pretemporada en vistas de llegar lo mejores preparados para el inicio de la NFL. La situación más apremiante y que se lleva todos los reflectores es el caso de Dak Prescott, quien aún sigue en duda para iniciar en el partido de la semana uno después de su lesión en el hombro sufrida en julio.

Este sábado, el quaterback se sometió a una resonancia magnética para revisar la evolución de su lesión. Los resultados fueron positivos y su recuperación parece ir avanzando en la mejor de las condiciones. Sin embargo, su participación como titular en el inicio de la liga aún no ha sido confirmada, a pesar de que las sensaciones son esperanzadoras.

Incluso, según la información compartida por las cuentas oficiales del equipo, el regreso del mariscal de campo podría darse mucho antes de los previsto. Dak podría ver acción en el penúltimo partido de pretemporada, buscando llegar con buen ritmo de competencia al partido contra los bucaneros de Tom Brady en la semana uno de la NFL. El objetivo es comenzar con una inercia ganadora y darle por fin una alegría a los aficionados del equipo de la estrella solitaria.

Prescott sufrió una fractura de tobillo durante la temporada 2020/2021 (Foto: USA TODAY Sports/Tim Heitman)

Prescott ha tenido leves participaciones en las previas de los dos encuentros de pretemporada que los vaqueros han jugado. El mariscal lanzó balones a algunos de sus receptores como Amari Cooper y Ceede Lamb. Su liderazgo en el vestuario será parte fundamental para que el desempeño del grupo sea el esperado.

Recientemente en el campo de entrenamiento se ha escuchado que Dak podría tener acción en una o dos series ofensivas durante el encuentro contra los texanos de Houston. Esto bajo la premisa de comenzar a darle oportunidades de juego, pero sin arriesgar su integridad.

“Llegará como de costumbre, antes de lo previsto. La idea detrás de jugar con él es solo para recuperar el tiempo y la sensación del grupo, ya que no ha jugado un partido desde su lesión de tobillo en octubre pasado”, declaró Stephen Jones durante la transmisión del pasado encuentro contra los cardinales de Arizona.

En la pretemporada, el mariscal de campo ha trabajado para regresar en el inicio de la NFL (Foto: Tim Heitman/USA TODAY Sports)

El 28 de julio Prescott se encontraba participando en los entrenamientos junto con el resto del equipo, y en un mal movimiento sufrió una distención en el músculo dorsal ancho, uno de los músculos más importantes de la espalda, el cual ayuda a dar movilidad al hombro.

Esta nueva lesión no cayó nada bien en el ambiente vaquero, luego de que Prescott se encuentra en un periodo de inactividad prologando desde que se rompió el tobillo en una de las primeras semanas de la temporada pasada. El mariscal de campo se perdió gran parte de la liga y Dallas se quedó lejos de obtener su clasificación a los playoffs.

“Ese es el propósito de tomar las cosas con calma y ser cautelosos. En el momento en que regrese y me ponga en marcha de nuevo, no va a demorar, no habrá problemas y eso es lo que debemos hacer con cuidado y ser cautelosos. El año pasado fue duro y no quiero volver a perderme tanto fútbol”, recalcó el quaterback en los días recientes sobre su regreso a los campos.

El partido de la semana uno contra Tampa Bay tendrá lugar el 9 de septiembre y mientras Dak sigue con su recuperación, el coach Mike McCarthy ha probado con todos los mariscales suplentes, tratando de encontrar al titular ideal en caso de que Prescott no llegué al inicio de la temporada. Garrett Gilbert, Ben DiNucci y Cooper Rush han visto acción en los recientes juegos, sin embargo, ningún ha convencido del todo al equipo y a la adición. Los Cowboys únicamente ha conseguido una sola anotación en lo que va de pretemporada.

