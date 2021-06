Gervonta Davis es tricampeón mundial tras derrotar a Mario “Azteca” Barrios por nocaut

El boxeador estadounidense ganó por nocaut (Foto: Tw @Lomejordelboxeo)

El boxeador estadounidense Gervonta “Tank” Davis derrotó por nocaut al mexicoamericano Mario “Azteca” Barrios este sábado. Con esta victoria obtuvo el título de peso Superligero de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB) en la State Farm Arena de Atlanta, Georgia.

Fue en el onceavo round cuando el pupilo de Mayweather conectó un fuerte golpe en las zonas blandas de su contrincante y marcó el destino de la pelea, pues “Azteca” cayó sin más a la lona. Aunque Barrios logró levantarse con esfuerzo, el estadounidense no lo dejó descansar y al acorralarlo a golpes, el referí decidió detener la pelea.

Con esta decisión, David consiguió un nuevo cinturón, pues ya contaba con el correspondiente al peso Superpluma y el campeonato Regular Ligero, ambos por la AMB.

De acuerdo con ESPN, David recalcó al final de la pelea que había dado todo su esfuerzo y cumplió con todos los requerimientos para obtener este nuevo título.

Mario Barrios perdió la pelea (Foto: IG @boxer_barrios)

“Lo hice difícil. Definitivamente pude haberme facilitado las cosas, pero yo subí dos divisiones de peso e hice mi trabajo [...] simplemente los ajustes que hice subiendo a las 140”, señaló el boxeador.

El estadounidense ahondó en que su técnica fue pulcra y nunca dio un golpe con intensión de generar alguna lesión en su contrincante, pues ese no era su objetivo.

“O sea, lo golpeé de forma limpia, ese es el tipo de peleador que soy yo. Yo no quiero lastimarte con cualquier cosa, sabía que si lo golpeaba, estaba listo. Lo atrapé, y se notó. Mi entrenador me decía que cambie a un estilo de jab, pero yo soy un zurdo y la gente sabe que me inclinaré hacia el lado del jab. Así que intenté utilizarlo como carnada. Amagaba con ir a la izquierda y lanzaba mi derecha. Y mi gancho, con eso lo liquidé”, externó.

Asimismo, mencionó que ya sabía sobre la lesión de Barrios, por lo que sólo era cuestión de esperar el momento oportuno para concluir con la pelea.

David consiguió un nuevo cinturón, pues ya contaba con el Superpluma y el del campeonato Regular Ligero, ambos por la AMB (Foto: Tami Chappell/AP)

“Floyd (Mayweather) vino y me dijo que yo estaba decepcionado, y yo sabía que lo estaba. Entonces él me dijo que le demuestre que soy espectacular. ¡Y así lo hacemos aquí! No me puedo comparar a los grandes aún. Ustedes saben que este hombre (Floyd) puso la vara. Yo solo sigo tus pasos, y te agradezco por guiarme por el camino correcto, Floyd, te aprecio. Estoy agradecido por estar en esta posición”, concluyó.

Por su parte, el mexicoamericano agradeció a los presentes por acudir al evento y ahondó en que no tenía ningún sentimiento negativo por el resultado.

“Nunca he sido un resentido. Felicitaciones a Tank. Vino aquí e hizo lo suyo en una pelea tan emocionante como ambos vaticinamos. Él fue el mejor esta noche, pero yo definitivamente regresaré. Gervonta es explosivo. Me agarró resbalando, y así es el boxeo. Un golpe puede cambiar una pelea y eso fue exactamente lo que sucedió esta noche. Felicitaciones para él. Por supuesto que quería continuar. Les había dicho a todos que les demostraría que soy todo un guerrero azteca y espero que todos hayan disfrutado las peleas esta noche”, dijo Mario Barrios al final de la gala.

*Con información de ESPN

