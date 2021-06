Cuál es la extraña enfermedad de Vanessa Huppenkothen y cómo la notó

Vanessa Huppenkothen habló sobre la enfermedad que padece, el hipotiroidismo y cómo la combate (Foto: Instagram/@vanehupp)

Una de las personalidades con mayor convocatoria en el medio deportivo es Vanessa Huppenkothen, la conductora y ex modelo mexicana que se dio a conocer nacionalmente luego de su participación en Nuestra Belleza México 2007 y que saltó a la fama cuando comenzó su carrera como comunicadora en televisión nacional.

Con más de un millón 900 mil seguidores en Instagram, la conductora de ESPN se convirtió también en una influencer dentro del ámbito deportivo, ya que además de fungir como presentadora, entrevistadora y reportera, también es una amante de las actividades físicas de alto rendimiento, por lo que el cuidado de su salud siempre ha estado presente en su vida pública.

Por esa misma razón, en el último evento de Smart Forum Well 360, la internacionalista por profesión dio una ponencia sobre salud interna y externa, en la que también habló sobre una enfermedad que parece desde hace más de seis años, que cambió su vida de manera radical y que le puso distintos retos alimenticios, quirúrgicos y hasta psicológicos.

Como comunicadora deportiva, Vanessa Huppenkothen ha trabajado en Televisa e ESPN (Foto: Instagram/@vanehupp)

Dentro de las declaraciones que ofreció para el evento, que tiene el objetivo de impulsar el bienestar mental, físico y emocional en las personas, detalló su experiencia cuando le diagnosticaron hipotiroidismo, una enfermedad que provoca la poca producción de la hormona tiroidea, encargada de controlar el metabolismo del cuerpo humano.

Vanessa explicó cómo sufrió esta afección y dio a conocer algunas de las razones que la causaron: “Por estrés, por hacer dietas, a muchas mujeres después del embarazo la tiroides se les dispara y, por lo general, las personas que padecemos hipotiroidismo somos mujeres”, mencionó durante su ponencia en el Smart Forum Well 360.

De hecho, en una publicación de Instagram realizada en el 2016, afirmó que meses atrás había tenido que ser internada en un hospital debido a un shock tiroideo y que estuvo a punto de sufrir un infarto. Una crisis poco común que suele ser letal para quienes la sufren y que se debe al nulo tratamiento del hipotiroidismo.

Vanessa Huppenkothen fue diagnosticada con hipotiroidismo, una enfermedad que le ha obligado a mejorar el cuidado de su salud (Foto: Instagram/@vanehupp)

El momento en el que la conductora de SportsCenter se percató de que sufría un problema de salud fue en el 2014, cuando se encontraba como corresponsal en Brasil por la Copa del Mundo, ya que sufrió cambios de peso significativos y un mar de alteraciones hormonales y físicos.

“No me había dado cuenta hasta que fui al Mundial de Brasil, me fui pesando 56 kilos y en dos semanas subí hasta 68 kilos. Dije ¿qué está pasando? Estoy cubriendo un evento, subí más de 10 kilos en dos semanas, el estrés, la falta de sueño y viajar de una ciudad para otra me estaba afectando y no tenía idea de lo que me estaba pasando”, mencionó Huppenkothen entre sus declaraciones.

Posteriormente, la conductora con ascendencia alemana especificó que tras la justa mundialista, la situación no mejoró y tuvo que visitar a un médico: “Regreso a México deprimida, con muchísimo sueño, estaba reteniendo líquidos, los ojos se me estaban saltando y no tenía idea de lo que estaba pasando”.

Vanessa Huppenkothen es fanática del deporte, del ejercicio y es apasionada del triatlón Ironman (Foto: Instagram/@vanehupp)

La enfermedad le hizo ganar y perder peso en cuestión de días, por lo que tuvo que visitar un endocrinólogo que pudiera guiarla para mantener un estado de salud estable en todos los aspectos.

Vanessa tuvo que adaptar una dieta balanceada y vegetariana, además de volverse radicalmente estricta en su disciplina deportiva, con el objetivo de encontrar el equilibrio en el metabolismo que su glándula tiroides ya no le proporcionaba.

Encontrar un estado de vida regular le costó dos años de tratamiento; sin embargo, muchas personas no consiguen llegar a ese estado de salud y continúan con las variaciones hormonales y físicas durante toda la vida a causa de esta enfermedad.

