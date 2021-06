Así anunció Vincent Janssen el compromiso con su novia Talia

Vincent Janssen le pidió matrimonio a su novia Talia (Foto: Instagram@vincentjanssenofficial)

El jugador de Rayados de Monterrey, Vincent Janssen, compartió un momento muy especial en su vida. A través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías para anunciar su compromiso con su pareja actual, Talia.

Ambos se observan en un lugar despejado, con el mar de fondo. En la escena se muestra cómo le pide la mano en matrimonio, acompañado del siguiente mensaje: “El mejor sí que he escuchado, te amo mi prometida @itmetaliag”, escribió el jugador.

Talia, quien es originaria de Texas, Estados Unidos, ha revelado su sentir ante la sorpresa que le ha dado su prometido y futuro esposo Vincent Janssen en las redes sociales. “Realmente no fuimos en un barco como dijo este día... Pero me pidió que me casara con él. Gracias por el día más feliz de mi vida y un futuro que puedo esperar todos los días. @vincentjanssenofficial”, escribió.

Vincent Janssen arribó a los Rayados para el Apertura 2019. Si bien, no tuvo el efecto de André-Pierre Gignac, el Toro ha marcado 12 goles en Liga y Copa, además ya experimentó lo que significa ser campeón de la mano del equipo regio.

Vincent Janssen anunció su compromiso a través de Instagram (Foto: Instagram@vincentjanssenofficial)

El holandés tomó un rol importante, así como de protagonista en los Cuartos de Final del Apertura 2019, cuando impulsó a Monterrey a la semifinal.

La Liguilla fue especial para Janssen, pero todo inició en los Cuartos de Final ante el equipo lagunero. El Toro tomó la titularidad debido a la lesión que alejó por varios días a Rogelio Funes Mori. Por ello, era aún más importante que Janssen se adaptara rápido el rol protagónico en la delantera.

Después de varios partidos y varios goles, el 4 de noviembre de 2020, se disputó la final de vuelta de la Copa MX, correspondiente al año futbolístico 2019-20, en contra de los Xolos de Tijuana en el estadio BBVA. Los regios levantaron el título en casa con un marcador global de 2-1. Janssen entró de cambio y anotó el gol del campeonato, además añadió un gol más a su cuenta personal que le permitió coronarse como campeón de goleo del certamen.

Antes de llegar a la Liga MX, el neerlandés fichó con un equipo de la Eredivisie por un total de cuatro temporadas, hasta el año 2019. Ahí e fue asignada la camiseta número 18.

Su primer partido con su nuevo equipo fue a nivel internacional, el 31 de julio de 2015, en la ida por la tercera ronda para la clasificación a la Europa League 2015-16. Enfrentó como titular a Medipol Başakşehir, donde colaboró con una asistencia y un gol para lograr el triunfo 2 a 0. El partido de vuelta fue el 6 de agosto, lo ganaron 2 a 1 y clasificaron a la siguiente ronda.

El jugador de Rayados de Monterrey holandés Vincent Janssen, quien anotó un gol en el encuentro contra el Tijuana (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

Debutó en la máxima categoría del fútbol neerlandés el 9 de agosto en la fecha 1 de la Primera División, se enfrentó como titular al Ajax pero perdieron 3-0.

El 11 de julio de 2016, Vincent pasó el reconocimiento médico del Tottenham Hotspur Football Club, equipo que pagó más de 22 millones de euros por su ficha. Actualmente, de acuerdo con el portal Transfermarkt, Janssen tiene un valor de 4.5 millones de euros.

Es preciso destacar que Rayados es la plantilla más cara de la Liga MX actualmente (85.10 mdd) y con Javier Aguirre, uno de los directores técnicos mejor pagados, no logró avanzar de los cuartos de final. Dejó ir la oportunidad en Monterrey ante Santos Laguna. Su último título fue en el Apertura 2019.

