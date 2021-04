Los secretos de Christian Martinoli: así fue el momento en que surgió su frase “We love you forever”

Así fue la emotiva y apasionada narración de Christian Martinoli y Luis García en las eliminatorias a Brasil 2014 (video: YouTube Roberto Gómez Junco)

Una de las características especiales del comentarista de Azteca Deportes, Christian Martinoli, es el tipo de frases celebres que logran causar gracia y empatía con los aficionados del fútbol. Una de sus actuaciones más recordadas es cuando la Selección Mexicana se enfrentó contra Costa Rica en el hexagonal de Concacaf en 2013.

La dupla “doctor García” y Martinoli tomaron los micrófonos para narrar el momento en el que la Selección de Estados Unidos le dio la clasificación al Tri para Brasil 2014, a la par que los del Tricolor perdían el partido contra Costa Rica.

En una entrevista con Roberto Gómez Junco para su canal de YouTube “Diálogos sin Balón”, Christian reveló las emociones que sintió en ese momento cuando México estuvo, por un instante, eliminado de la competencia mundialista.

El equipo de Jorge Campos, Luis García y Christian Martinoli llegaron a la cabina del estadio para llevar cada minuto del partido a los aficionados mexicanos (Foto: Archivo)

Empezó por explicar la pasión que lo movió y cómo el partido de Panamá contra Estados Unidos tomó mayor importancia que el mismo juego mexicano, además habló del ambiente que se vivía con la afición costarricense ya que insultaba a cualquiera que fuera mexicano.

“Los insultos que recibimos ese día era como si estuviéramos en otro campo de Centroamérica, no voy a decir ni país ni lugar, ni nada. Pero simplemente era otro campo en donde la hostilidad permea al ambiente de otra forma constante, en Costa Rica no había pasado y ese día pasó y lo sentías”.

Con esa primera bienvenida el equipo de Jorge Campos, Luis García y Christian Martinoli llegaron a la cabina del estadio para llevar cada minuto del partido a los aficionados mexicanos. Cuando cayó el segundo gol de los de Costa Rica, Martinoli ya no quería seguir viendo el juego de la selección y buscó la forma de ver el partido de Panamá vs EEUU.

México perdió 2 - 1 contra Costa Rica pero los goles de Estados Unidos les dio el pase al repechaje del Mundial (Foto: Reuters/ Mike Blake)

Cabe destacar que en aquella eliminatoria del hexagonal, la escuadra de las Barras y las Estrellas era una pieza clava para que la Selección Nacional consiguiera su pase al repechaje rumbo a Brasil 2014. Si la selección estadounidense ganaba el duelo, le ayuda a los mexicanos para llegar a la repesca.

El comentarista deportivo detalló cómo convenció a la producción para proyectar los mismos partidos al mismo tiempo bajo la señal de Azteca Deporte. Apuntó que desconocía si la televisora tenía los derechos de transmisión pero hizo todo lo posible para ver el partido.

“En un momento que habló Luis, yo me dirigí con nuestro productor de campo, me quito la diadema y le pido al ‘Chachito’: necesito ver el partido (Panamá vs EEUU), lo dejé en lo que él arreglaba y sigo, es ahí cuando lo meten y me dicen ‘ya está' ”

Cuando los estadounidenses anotaron un gol Martinoli empezó a llenarse de emoción y dijo en la transmisión: “¡Complejo América, doctor! Gol de Estados Unidos I love you tío Sam, Obama, eres mi Oribe Obama”, entre risas Luis García continuó con el análisis de las posibilidades de que México fuera al mundial.

Conforme llegaron los últimos minutos de los partidos de la Selección Mexicana y la Estadounidense, Martinoli, lleno de euforia empezó a narrar el partido de Panamá en lugar del equipo Azteca, el periodista detalló que desde un pequeño monitor siguió el cierre de aquel partido.

Christian Martinoli detalló que las críticas a los jugadores que hizo en aquella transmisión nacieron de inquietudes personales (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Christian Martinoli detalló que las críticas a los jugadores que hizo en aquella transmisión nacieron de inquietudes personales y la frustración de ver a los seleccionados que no hacían nada por igualar el marcador, fue así como surgió una de sus frases más recordadas al decir que amaba a los norteamericanos:

“Quedan dos minutos tanto en Panamá como en Costa Rica, atención Estados Unidos, ¡gol!, ¡gol!, ¡gol de Estados Unidos! We love you, we love you forever and ever. Complejo América, doctor. Estados Unidos nos mete a la clasificación; ustedes no, ustedes que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida”

Gómez Junco lo calificó como el momento más importante a nivel periodístico por la calidad e intensidad con la que se vivió ese juego.

SEGUIR LEYENDO: