Chofis López deja Chivas para jugar en el San Jose Earthquakes de Matías Almeyda

Chofis López y Matias Almeyda se reencuentran en el San Jose Earthquakes (Video: Twitter/ @SJEarthquakes)

Eduardo “Chofis” López, tras su polémico paso por las Chivas de Guadalajara, ya encontró equipo. El mediocampista se reunirá con el argentino Matias Almeyda en el San Jose Earthquakes, quien fue su técnico en el Rebaño Sagrado (2015-18).

Por medio de un video, el club de la Major League Soccer (MLS) anunció que se hizo de los servicios del volante ofensivo mexicano. “Bienvenido Chofis”, reza el corto video que fue publicado en las cuentas oficiales de redes sociales del equipo.

Jesse Fioranelli, gerente general de los Terremotos, reveló que desde hace dos años han seguido de cerca al centrocampista azteca. Aseguró que tanto la institución de California como López estaban emocionados por concretar la transacción.

Jesse Fioranelli, gerente general de los Terremotos, reveló que desde hace dos años han seguido de cerca al centrocampista azteca (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“Es un mediocampista ofensivo dinámico en su mejor momento y competirá por un equipo que no sea Chivas por primera vez en su carrera. Confiamos en que se beneficiará de la oportunidad de reunirse con Matías, con quien antes floreció”, comentó en el comunicado.

Evaluamos minuciosamente esta transferencia durante los últimos meses y apreciamos el esfuerzo y la transparencia de Chivas durante todo el proceso

A su vez, Chofis indicó que está contento con la nueva oportunidad que le brinda el equipo. “Es algo nuevo en mi vida. Voy a darlo todo. Estoy ansioso por aprender más sobre San José y unirme al equipo”, declaró.

“Será una gran alegría volver a tener a Matías como entrenador, ya que lo conozco mejor que cualquier otro entrenador en el que haya jugado. También sé que si hace las cosas correctas, él seguirá ayudándome en todos los aspectos de mi carrera”, añadió.

El jugador de 26 años admitió que el Pelado “le jaló las orejas” por sus indisciplinas con los rojiblancos (Foto: Carlos Zepeda/ EFE)

Sin embargo, este anuncio no es sorpresivo. A principios de enero, el jugador de 26 años adelantó que se venía una sorpresa en su futuro, además de admitir que el Pelado “le jaló las orejas” por sus indisciplinas con los rojiblancos.

“Me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí”,externó en una entrevista con W Radio.

Vale recordar que a principios de noviembre pasado, luego de las constantes indisciplinas, a la directiva del Rebaño Sagrado se le acabó la paciencia. Amaury Vergara, presidente y dueño del club, así como Ricardo Peláez, director deportivo del mismo, hablaron por primera vez después del escándalo de presunto abuso sexual.

Chofis indicó que está contento con la nueva oportunidad que le brinda el equipo (Foto: Twitter/ @Chivas)

Por medio de un prolijo video, los directivos anunciaron la baja definitiva del mediocampista Dieter Villalpando por su presunta participación en un caso de abuso sexual. “Es importante mencionar que el Grupo Omnilife-Chivas condena cualquier acto de violencia en contra de la mujer”, comentó Vergara.

A su vez, informaron sobre la situación de los otros tres jugadores que fueron separados del plantel. Señalaron que Alexis Peña, el Gallito Vázquez y Eduardo Chofis López fueron suspendidos del plantel y terminaron con la calidad de transferibles.

Hasta el momento, Villalpando se encuentra envuelto en un problema legal por el delito de abuso sexual y no tiene equipo mientras resuelve sus problemas con la justicia. En cambio José Juan Vázquez terminó en Toluca y Peña sigue esperando una oferta por otro club, aunque está registrado para el presente torneo con Chivas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Rayados le contestó al América: Monterrey aseguró que cumplió con los protocolos de salud, pese a brote de COVID-19

Puebla también externó molestia por reprogramación de partidos por brote de COVID-19 en Rayados

América se va contra Rayados por posibles contagios en su plantel; los acusan de no ser precavidos

Brote COVID-19 tras el Rayados vs. América: 11 jugadores positivos en Monterrey y dos aislados en Coapa