Elena Krawzow, primera atleta paralímpica en posar desnuda en Playboy: “Quiero dar un ejemplo de tolerancia a la sociedad”

Elena Krawzow, primera atleta paralímpica en Playboy

Cada vez son más las deportistas que eligen las producciones fotográficas para lanzar mensajes ejemplares a la sociedad o hacer escuchar sus reclamos, pero nunca antes lo había hecho una atleta paralímpica. Elena Krawzow, nadadora alemana, se convirtió en la primera al posar para la revista Playboy de su país en la edición de este mes.

Esta joven de 26 años, quien es toda una estrella del deporte paralímpico –tres veces campeona del mundo y medalla de plata en Londres 2012– con solo un 3% de capacidad visual, aceptó la propuesta de la famosa revista para alzar su voz y demostrar que “una mujer con discapacidad también puede hacerlo”.

“¡Sí, es verdad! ⁣Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy.⁣ No pude rechazar esta posibilidad. Quiero dar un ejemplo de más tolerancia en la sociedad. Para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no esconderse, aunque no seas como la mayoría, porque no todas las discapacidades se ven a primera vista, la diversidad es parte de la sociedad y la tolerancia nos ayuda a todos”, escribió en su Instagram.⁣

Elena Krawzow, primera atleta paralímpica en posar para Playboy (@playboygermany)

Krawzow nació en Kazajistán, su familia tiene raíces germanas y rusas, y llegó con ellos a Alemania cuando solamente tenía 12 años. Ya en esa época había manifestado los primeros síntomas de la enfermedad de Stargardt, una afección hereditaria que limita seriamente su visión. Sus padres la inscribieron en un centro de formación para ciegos y deficientes visuales.

“Afecta a la retina. El centro con el que se puede ver con mayor claridad se ha extinguido, por así decirlo, en mi caso, por lo que tengo un campo de visión muy limitado. Todavía puedo ver algo en el borde del campo de visión. No es que tenga un punto negro en el medio, sino que las imágenes se superponen. Hoy todavía puedo ver el 3%, pero todo muy, muy borroso”, explicó a Bild sobre su padecimiento.

Elena Krawzow fue medalla de plata en Londres 2012 (Shutterstock)

Con 13 años aprendió a nadar y, en 2009, a los 16, fue invitada a unirse a una sesión de entrenamiento en un club de Nürnberg, donde inició su camino de forma mucho más dedicada. Hoy es una de las mejores del mundo nadando pecho y estilo libre.

Actualmente, aspira a competir en los Juegos de Tokio, que se retrasaron postergaron hasta 2021 por la pandemia de coronavirus. Pero mientras tanto posó para Playboy, asistió a un evento de la revista en Múnich y dejó un claro mensaje.

La nadadora paralímpica Elena Krawzow ha posado en la edición alemana de Playboy (@elena_krawzow)

Elena Krawzow hizo una producción de fotos para la revista Playboy (@playboygermany)

“No es fácil hacerse un lugar en la sociedad cuando se tiene una discapacidad, lo digo por experiencia propia. En la industria de la moda en particular, la perfección es un requisito previo. Es importante para mí que la gente no juzgue a las personas con discapacidades tan rápido. No importa si eres diferente para la mayoría del mundo: tienes que pararte, aceptarte y amarte tal como sos”, explicó Elena Krawzow.

