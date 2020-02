Debido a esta protesta, el jugador de León podría recibir una multa mínima de 43,490 pesos hasta los 347,000 pesos, así como uno a tres partidos de suspensión por no mantener una postura neutral en temas de carácter político, no obstante, una fuente de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó a Mediotiempo de que no existe una investigación sobre él por este hecho.