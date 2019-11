Recientemente, en diálogo con ESPN, Pelé también hizo una confesión sobre cuál de sus tres títulos en Mundiales había sido su favorito: eligió el de México ’70. “En esa Copa del Mundo es que había más euforia, más expectativa. En mi caso, porque tenía una lesión y no estaba seguro de si iba a jugar. Gracias a Dios que me recuperé. Y gracias a Dios que Brasil también llegó bien. Esas son cosas que no tienen explicación. Fue un regalo que Dios me dio”, comentó sobre aquel torneo que ganó junto a Carlos Alberto, Gerson, Tostao, Jairzinho y Rivelino, bajo las órdenes de Mario Zagallo.