Reportan caída del internet en el segundo debate presidencial

El servicio de internet ha tenido varios fallos a lo largo del día (X/@MartinFazMora)

Hoy 28 de abril se lleva a cabo el segundo debate presidencial rumbo a las próximas elecciones 2024 y a pesar de que Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral aseguró que no habría más errores ni contratiempos, diversos reporteros que se encontraban realizando cobertura en vivo previo al debate reportaron fallas en la red del internet y en el suministro de luz.

Si bien la caída se presentó desde la mañana, ahora que ha iniciado el debate, la transmisión reportó algunos problemas durante sus primeros minutos.

De acuerdo con lo señalado en redes sociales la situación ha generado tensión entre los diversos medios de comunicación que se encuentran realizando la cobertura del debate debido a que el protocolo incluye bloqueo en los servicios de internet personales para que se use la red proporcionada por el INE; sin embargo, dicha red se encuentra inservible y tampoco han podido utilizar su internet particular.

Ante la falta de internet varios periodistas se mostraron molestos (X/Miguel López)

Por esta razón varios reporteros han comenzado a retirarse ante la imposibilidad de compartir el material recaudado (imágenes y videos) parar subirlo en tiempo real. Por otro lado, también se ha reportado que la señal telefónica ha comenzado a presentar fallas, pues ante la falta de internet los reporteros tuvieron que transmitir la información a la manera antigua, por llamada telefónica a sus redacciones.

En este sentido, en redes sociales ya circula el video de una periodista que narra su molestia ante la falta de esta vital herramienta:

“Nos dieron un red publica, nunca funcionó, los datos propios no funcionaban, nos quedamos con mucho material grabado al momento, al final que lamentable porque si es 100% responsabilidad del INE y de los Estudios Churubusco porque no puede ser posible que asignes un área para medios y no haya internet, no teníamos forma de mandar mensajes, videos, vengo enojaba porque no tenia mi herramienta para trabajar”, dijo una reportera en Tik Tok.

Además, en algún momento el INE señaló que la señal se restauraría en 10 minutos; sin embargo, ya ha pasado mucho más del tiempo señalado y hasta la publicación de esta nota no había sido restablecido.

¿Cuáles serán los temas a analizar durante el segundo debate?

El debate se centrará en discutir La ruta del desarrollo de México y será transmitido en vivo desde los Estudios Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, a través del canal de YouTube del INE aunque debido a la caída del internet, durante los primeros minutos la imagen se detuvo.

Durante la organización del evento, el INE destacó que las preguntas fueron seleccionadas de un total de 400, que fueron recolectadas mediante video en los 32 estados del país, así como en Los Ángeles y Dallas, Estados Unidos, debido a la alta entrega de credenciales para votar en el extranjero en estas ciudades.

Los candidatos ya se encuentran dando sus propuestas en el segundo debate presidencial (Captura INE)

De este total, 186 preguntas pasaron al proceso de validación, de las cuales finalmente se eligieron 75. Estas preguntas, que abarcan cuatro regiones del país y diversas temáticas de desarrollo nacional, buscarán proporcionar un espacio para que los candidatos expongan sus planes y propuestas.

Carla Humphrey, consejera electoral, compartió detalles sobre la estructura del debate, la cual se dividirá en cuatro segmentos principales, diseñados para ofrecer una dinámica equitativa entre los candidatos.

Cada segmento incluirá dos bloques de preguntas, iniciando con una breve introducción y seguido por las intervenciones de los candidatos, quienes tendrán cada uno un minuto para presentar su postura sobre los temas discutidos. Este formato busca fomentar una discusión amplia y propositiva sobre el futuro desarrollo del país.