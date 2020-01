También Hall 9000 en 2001, una odisea en el espacio, pese a no ser tan siquiera un androide y no tener apariencia humana, expresa su irresistible temor a ser desconectado. Manifiesta su anhelo de no fenecer. Solicita para sí mismo esa piedad que no ha dispensado a la tripulación del Discovery. Aunque no logre suscitar compasión alguna en el único superviviente de la nave.