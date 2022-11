El metro subterráneo en Bogotá “es un capricho” de Gustavo Petro, aseguró Paloma Valencia

La senadora hizo una sugerencia sobre los uribistas que son hostigados por su postura política. Foto: Colprensa

Este jueves se llevó a cabo el debate en la Comisión Primera del Senado el Metro de Bogotá, citado por el senador del partido Cambio Radical, David Luna. Durante el encuentro, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se pronunció frente al subterráneo que propone el gobierno de Gustavo Petro.

El congresista Luna detalló que “es necesario evaluar con seriedad y cuidado” las modificaciones a las líneas del Metro. A lo que la senadora Valencia habló al respecto diciendo que el tramo subterráneo es “un capricho”, porque “el gobierno no va a sumir los sobrecostos de las obra que propone Gustavo Petro”, señaló.

De igual manera, la congresista de la bancada del Centro Democrático, agregó que: “Colombia no va a vivir sabroso, sino que que va a ahelear como vivíamos antes del gobierno de Gustavo Petro”, pues los cambios se podrían ver más gastos.

“Hay bogotanos que pasan más de 4 y 5 horas al día en el sistema de transporte”, enfatizó Valencia con respecto a la prioridad que tiene el tramo subterráneo.

En el debate se aprobó la creación de la comisión accidental para vigilar la construcción del Metro, integrada por los senadores David Luna, Miguel Uribe, Angélica Lozano y Alejandro Chacón.

Se espera que el ministro de transporte, Guillermo Reyes, y Diego Alejandro Guevara, viceministro de Hacienda, ofrezca las explicaciones que desde el Gobierno tienen para la propuesta del presidente Petro y si se define asumir los sobrecostos o no.

Por su parte, David Luna, fue el primero en hacer su intervención y entregó una reflexión sobre las preocupaciones del proyecto y de la materia de trasporte de la capital. Además, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en el lugar para escuchar las dudas y propuestas de los congresistas asistentes.

Consorcio chino a cargo de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá dice que solo hará lo que diga el contrato

Polémica es lo que se ha levantado ante la petición del presidente Gustavo Petro de estudiar la viabilidad técnica y financiera de hacer la primera línea del Metro de Bogotá subterránea y no elevada, como ya se planeó y como ya se está ejecutando. Respecto al tema, Wu Yu, presidente de China Harbour Engineering Corp., el consorcio chino que está encargado de construir la Línea 1, explicó que únicamente se hará lo que está estipulado en el contrato.

La aclaración la hizo en medio de la comisión accidental creada por el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá para hacerle seguimiento a las obras. Wu Yu añadió que solamente recibirá órdenes de la Empresa Metro al ser la entidad con la que tiene un vínculo contractual.

Por otra parte, indicó que cambiar los diseños que ya están estipulados elevaría los costos y aumentaría el tiempo de entrega de la obra. “En el contexto de Bogotá, el costo de un metro subterráneo versus un metro elevado, hay un costo diferencial”, dijo Wu Yu.

Cabe recordar que hace unas semanas el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, dijo que no hay dinero para cambiar el tramo de la avenida Caracas (donde irá la Línea 1) de elevado a subterráneo, por lo cual seguirá como está planeado.

“Es un cambio radical, no es un cambio menor, los objetos del contrato no se pueden cambiar. 5,5 billones es un costo pequeño para lo que significa la modificación. Seguiremos ejecutando el metro como está, no estamos generando ni propiciando ningún cambio”.

