Aida Victoria Merlano afirmó tras conocer su condena “ya lloré lo que tenía que llorar”

Hacia las 3:30 p. m. de este martes 13 de septiembre se conoció el fallo con el que la joven influenciadora Aida Victoria Merlano Manzaneda fue sentenciada a 90 meses de prisión, los cuales podrá pagar bajo la modalidad de casa por cárcel. Esto, luego de haber sido encontrada culpable por favorecer a su madre, la excongresista Aida Merlano, en la fuga.

Según indicaron las autoridades competentes durante el juicio, la joven además utilizó a su hermano Esteban José Manzaneda Merlano, que para la fecha era menor de edad, motivo por el que también fue encontrada culpable por el uso de menores de edad para cometer el delito de fuga del consultorio odontológico al norte de Bogotá.

La joven ya emitió un primer comunicado a través de sus historias de Instagram en las que contó que los abogados ya se encargaron de apelar el fallo proferido en su contra, con el fin de que sea absuelta de los cargos en una segunda instancia. Sumado a esto, la joven que siempre se ha mostrado confiada con las decisiones emitidas por los jueces y señaló estar más tranquila por no pasar más de 15 años tras las rejas.

“Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia: no me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel”, fueron las primeras declaraciones de la joven barranquillera, que tiene a su madre exiliada y prófuga de la justicia en Venezuela.

Según mencionó la creadora de contenido a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 3,6 millones de seguidores, lo que sigue en el proceso es que organice todo el proceso de entrega con el INPEC, además de la medida de privación inmediata de la libertad.

“Gracias a todos los que se pronunciaron sobre mi caso y le dieron visibilidad. Esta es solo la primera instancia y esperamos que en segunda instancia nos absuelvan. Los quiero muchísimo, gracias en serio por tanto cariño”, concluyó la barranquillera en sus InstaStories.

Adicionalmente, la joven compartió una de sus publicaciones en Twitter en la que afirmó que todavía no puede creer que pueda pasar su condena en casa, pues pensó que “hoy iba a dormir en una cárcel”.

A continuación, las declaraciones completas de Aida Victoria Merlano:

¿Venganza en contra de su madre?

El pasado 11 de septiembre mientras sus seguidores continuaban consternados por la condena que habían proferido en su contra y a la espera del fallo que hoy le dio 7.5 años privada de la libertad; la joven influenciadora hizo un fuerte señalamiento en el que hizo referencia a que su sentencia estaba infundada en venganza contra su madre, la excongresista Aida Merlano.

“Esto no se trata de detener al eslabón más débil de la cadena, o la cuerda por el lado más débil, no, no, (...) se quieren vengar de mi mamá, pero a ella no le pueden hacer daño, y por eso es que se van a meter con su hija que es de pronto lo que más le va a doler, eso es lo que yo siento”, señaló en la entrevista con Cambio.

