Revelan el monto de la fortuna del asesinado estilista Mauricio Leal

En el caso de Mauricio Leal también se adelanta una investigación por presunto lavado de activos. Fotos: archivo particular

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer el origen de los bienes de Mauricio Leal, ante un presunto lavado de activos. Pero además, también indaga sobre los responsables del asesinato, pues recordemos que el ente acusador confirmó que fue descartada la teoría sobre un posible suicidio.

Para el ente acusador, el crecimiento económico del peluquero, quien fue encontrado sin vida junto a su madre, Marleny Hernández, el pasado 22 de noviembre en su casa en La Calera, tiene dudosos movimientos. Si bien su actividad financiera estaba vinculada con la peluquería y otros negocios, que venían creciendo desde el 2020, el miembros del CTI allanaron su vivienda, emprendimientos y demás vienes con el fin de encontrar pruebas, empezando por las facturas y legajos de contabilidad.

En medio de las pesquisas, el diario El Tiempo aseguró haber tenido acceso a los libros contables de Mauricio Peluquería S.A.S. El estilista colombiano “registraba activos por $ 4.700 millones y un patrimonio neto de cerca de $ 3.000 millones”, acorde a la información publicada por la unidad investigativa del medio.

Por otro lado, en la publicación se establece que las deudas de Leal, según los datos reportados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no superaban los $ 600 millones.

LAS SOSPECHAS FRENTE A LOS BIENES:

Al momento de llevar a cabo el allanamiento de la oficina de contabilidad de ‘Maito’, como era conocido entre sus cercanos, se encontraron transacciones financieras no justiciadas, y las cuales, de acuerdo con Semana, estarían relacionadas con la investigación de lavado de activos en la que podría estar implicado. Uno de los puntos que examinan los investigadores es, por ejemplo, cómo el estilista pasó de un apartamento negociado en 260 millones de pesos a la lujosa propiedad de 1.165 metros cuadrados en La Calera, donde hallaron su cuerpo y el de su mamá.

Además, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, sostuvo a la mencionada revista que a Leal le fueron encontrados otros documentos con transacciones a empresas de origen desconocido y millonarios cruces de dinero que no tienen justificación. “Vemos movimientos raros de dinero alrededor de ellos y del crimen. Debido a testimonios e interceptaciones técnicas, hemos determinado algunas de esas hipótesis dentro de las que está el movimiento de dineros no claros en este entramado”.

En imagen, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Foto: Colprensa - Fiscalía

RESPUESTA DE LA FAMILIA SOBRE ESTA VERSIÓN:

La abogada de la familia Leal, Erika Sanguinetti, quien entregó más detalles sobre las finanzas de Mauricio y aclaró que las cuentas bancarias del estilista y sus allegados no están llenas, como lo manifiestan algunas versiones. “Nosotros no tenemos la menor idea de un investigación por lavado de activos [...] Han dicho que las cuentas están llenas de dinero y eso es lo que nos están mostrando, pero esa no es la verdad”, aseveró en diálogo con RCN Radio hace algunos días.

De igual modo, se refirió a la situación de los empleados de la peluquería, establecimiento que tuvo que cerrar y que no ha podido hacer efectivos los últimos pagos de los colaboradores. Sanguinetti aclaró que todavía no tiene fecha para adelantar dichas remuneraciones: “Incluso ni siquiera se ha podido hacer el pago de los proveedores, de las personas que trabajaban, de los contratistas”.

Como parte de las pesquisas para determinar quiénes cometieron el crimen, las autoridades están analizando los movimientos previos al homicidio de Mauricio Leal, y uno de las hallazgos fue que algunas personas parecen haber estado siguiendo a las víctimas y merodeando en los alrededores de la vivienda en autos lujosos, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

SEGUIR LEYENDO: