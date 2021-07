Luis Díaz, figura de la Copa América 2021, envió mensaje de expectativa por su futuro en Europa

Soccer Football - Copa America 2021 - Third-Place Playoff - Colombia v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 9, 2021 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

Se robó las miradas del continente y el mundo con sus impecables goles en la Conmebol Copa América 2021 y después de su estadía en Brasil con la selección Colombia es inicierto el futuro del delantero guajiro Luis Fernando Díaz, quien actualmente milita en el Porto de la Primeira Liga de Portugal.

A sus 24 años podría compartir con Messi el título de máximo artillero de la Copa América 2021 y tras obtener el podio con el seleccionado cafetero dirigido por Reinaldo Rueda, se le vio muy expectante desde su cuenta de Twitter donde fue consciente de su crecimiento de cara a “lo que se viene”. Esto dijo el talentoso extremo izquierdo del Porto en la red social en la mañana de este sábado 10 de julio:

Agradecido con Dios y orgulloso de representar a mi país seguimos creciendo para lo que se viene #unidosporunpais

Agradecido con Dios y orgulloso de representar a mi país seguimos creciendo para lo que se viene #unidosporunpais / (Twitter: @LuisFDiaz19).

Sin duda que a tan corta edad y con todo su futuro por delante, Lucho continuará creciendo en el fútbol europeo y a nivel internacional con la selección absoluta, donde demostró estar a la altura para marcarle a los más grandes del continente, pues le marcó a Brasil, Argentina y a Perú, cuarta de Sudamérica y vigente subcampeona.

Surgido de las inferiores de Junior de Barranquilla, el guajiro está en la lista de posibles fichajes en los clubes grandes de Europa, tras lo mostrado en el campeonato de Sudamérica que encantó a más de un reclutador dejando en evidencia su gran capacidad de juego, para eludir rivales, correr y definir a gran velocidad, además de marcar varios tantos con su seleccionado nacional.

El oriundo de Barrancas, La Guajira, tiene contrato con el club ‘Dragão’, donde comparte con Mateus Uribe, hasta el 30 de junio de 2024 y justo hoy, 10 de julio cumple dos años con el grande de Portugal donde han dejado marca sus compatriotas Freddy Guarín, Radamel Falcao García, James Rodríguez y Jackson Martínez.

De acuerdo con el portal especializado en transferencias y fichajes del fútbol internacional, Transfermarkt, Lucho está valuado en por lo menos 18 millones de euros, a corte del 21 de mayo de 2021. Entre tanto, la única certeza del guajiro es que hace seis años jugaba para el equipo de la comunidad indígena del nororiente de Colombia donde nació y ahora sueña con convertirse en el extremo atacante y goleador de los más fuertes del balompié del viejo continente.

“Siempre he soñado con estos triunfos, con hacer las cosas bien en la selección, pero nunca imaginé en conseguir todo lo que me está pasando”, fueron las palabras de Luis Fernando Díaz, tras recibir su medalla de bronce en Brasil 2021 y gozar junto a sus compañeros de selección un récord más en su palmarés profesional. No cabe duda que con su mensaje de Twitter aquello que “se viene” será algo que muy pocos deportistas de la historia colombiana podrán darse el lujo de conseguir.

