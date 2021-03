Por qué no se come carne roja en Semana Santa

El próximo 28 de marzo se celebra el tradicional Domingo de Ramos, tradición católica que da inicio a la celebración de la Semana Santa – una de las celebraciones religiosas más importantes de Latinoamérica-. Algo habitual durante la Semana Santa es cambiar la dieta y dejar comer carne roja, pollo y cerdo para consumir pescado.

“Ha de tenerse como sagrado el ayuno pascual; ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor y aún extenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo el Domingo de Resurrección, con elevación y apertura de espíritu”, dice el texto del Concilio de Vaticano II.

La tradición católica explica este cambio de dieta diciendo que los días Jueves Santo y Domingo de Resurrección se entra en un estado de luto por la muerte y resurrección de Jesús, por lo que se debe hacer ayuno de carnes rojas; aunque algunos más extremos solo beben agua y pan.

Otra explicación apunta a la austeridad, pues en la antigüedad comer carne de res era mucho más costoso que optar por pescado. Además, el pescado, de acuerdo con la tradición católica, representa los dos milagros de multiplicación que hizo Jesús y aparecen en el nuevo testamento.

El papa Francisco se refirió al ayuno en 2018 y aseguró que es una parte importante para el “espíritu” de los creyentes.

Sobre el tipo de dieta que se debe llevar durante la Semana Santa aseguró que, el ayuno debe ser completo o muy humilde.

El ayuno no es comer los platos de la Cuaresma. ¡Esos platos hacen un banquete! Ayunar no es cambiar los platos o hacer el pescado más sabroso, eso sería continuar el carnaval. Nuestro ayuno tiene que ser verdadero. Y si no puedo hacer un ayuno total (no consumir ningún alimento), ese que nos hace sentir hambre hasta los huesos, al menos hay que hacer un ayuno humilde, pero verdadero”