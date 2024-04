Continúa la polémica por apuestas y amaño de partidos de jugadores del Unión Magdalena, habla exarquero del equipo

En medio de las averiguaciones, estos futbolistas han sido relegados a entrenar con las categorías inferiores del club - crédito @unionmagdalenasa/Instagram

El fantasma de las apuestas ilegales emerge una vez más en el escenario del fútbol colombiano, afectando en esta ocasión al equipo del Unión Magdalena, cuyo caso está captando la atención nacional por las acusaciones que pesan sobre varios miembros de su plantilla.

Informes indican que un grupo de entre seis y ocho jugadores del Unión Magdalena está en el centro de una investigación debido a sospechas relacionadas con su participación en actividades de apuestas ilegales. En medio de las averiguaciones, estos futbolistas han sido relegados a entrenar con las categorías inferiores del club, en espera de que se arroje luz sobre estas alegaciones y se determine su situación.

El exarquero del equipo samario, José Ramiro Sánchez

A la polémica se sumó la declaración del exarquero del equipo samario José Ramiro Sánchez, que indicó que aunque no estaba enterado de la situación en el momento, sí reconoce que los jugadores ahora implicados “no actuaban como profesionales”.

“Esas personas no eran disciplinadas con el fútbol. Incluso había un preparador físico que particularmente a esos jugadores se los recalcó. Les decía, no se entrenen bien, sigan de la manera como ustedes viven en la vida, que en unos tres años, ustedes van a estar en otra situación que no va a ser ligada al fútbol”. Y añadió que, “solo tuvieron que pasar 1 año y 2 meses para que esta situación se presentara”.

Sánchez señaló, además, que el fútbol siempre termina pasando factura: “Si no se respeta al fútbol, si no se entrena bien, si no se cuida bien, podrá ser muy buen jugador, pero si no cuida su trabajo, el fútbol a uno se las cobra para bien y para mal”.

El exarquero recordó que antes del descenso, él y varios de sus compañeros, comunicaron al planten la falta de profesionalismo de algunos jugadores

El exarquero recordó que antes del descenso, él y varios de sus compañeros, comunicaron al plantel la falta de profesionalismo de algunos jugadores. “Alex Mejía, Jairo Palomino y mi persona hablamos y comentamos que los comportamientos de ellos no eran de jugadores profesionales. Lo comentamos ocho meses antes de que sucediera el descenso”.

“Estábamos abriendo el paraguas y no estaba lloviendo porque sabíamos que los comportamientos eran inadecuados y a la postre, después de tantas situaciones, paso lo del descenso”, expresó Sánchez.

En Blu Radio hicieron eco de fuentes vinculadas a la Fiscalía, y declararon que, aunque los jugadores no han sido formalmente suspendidos, fueron apartados del primer equipo como medida precautoria mientras avanzan las indagaciones sobre su posible involucramiento en el entramado de apuestas ilegales que ensombrece al fútbol colombiano.

“Me acuerdo que en una rueda de prensa una vez dije que queríamos pero no podíamos. Al parece,r con la mano derecha, te saludaban y te decían éxito en el partido y con la izquierda, aparentemente hacían otras cosas”, finalizó el exarquero Sánchez.

Al parecer con la mano derecha, te saludaban y te decían éxito en el partido y con la izquierda, aparentemente hacían otras cosas"

Los nombres de los jugadores que se encuentran actualmente bajo escrutinio fueron revelados y se trata de: Efraín Ustariz, Cristian Bernardo Baldovino, José Mercado, Alain Guerrero, Arneth David González, Daiver Vega y Juan Carlos del Río.

Unión Magdalena, que compite en la categoría de ascenso del fútbol colombiano, se encuentra en un momento crítico, situándose en la sexta posición de la tabla de clasificación con un acumulado de 19 puntos. Este escándalo surge en un momento delicado para el equipo, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional, augurando potenciales repercusiones en su desempeño y moral.

A medida que avanza la investigación conducida por la Fiscalía junto con la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, el club se dedica a preservar la integridad de su deporte y de su entidad, que se enorgullece de una historia superior a los 70 años dentro del fútbol profesional de Colombia.

Los seguidores del fútbol colombiano y en especial los del ‘ciclón’ aguarda con expectativa la resolución de estos casos, esperando que se esclarezcan pronto para restablecer la confianza en la competencia y en el fútbol colombiano.