Jhonny Rivera explotó contra los que dicen que su novia es un “chicle”: “Me da pesar de ti”

Jhonny Rivera ha sido reconocido como uno de los cantantes de música popular más importantes del país, sus más de 20 años de trayectoria han ratificado que sigue vigente en la industria, incluso, tiene programada una gira por algunos países de Europa.

Sin embargo, algo que también ha retumbado en la opinión pública, especialmente en seguidores y usuarios en redes sociales, es su romance con la cantante caucana Jenny López, a quien le han dado ‘con toda’ por considerar que está con el risaraldense por interés.

Este debate ha surgido a raíz de la diferencia de edad de la pareja, pues López tiene 21 años, mientras que Rivera ya llegó a los 50.

“ (...) Estoy con alguien que entiende mi proyecto de vida, me ama, me respeta, me apoya y me enseña todos los días a ser mejor persona (...) la edad siempre pasará a un segundo plano si la persona con la que estás te trae paz”, afirmó López sobre las razones por las que está con el risaraldense.

La relación ha logrado que Rivera tenga que enfrentar los comentarios despectivos sobre su novia, y aún más, luego de que se conoció que el cantante de música popular iniciará su gira por Europa, por lo que se preguntan si la también artista lo acompañará en las fechas de sus presentaciones.

“Y se va para Europa con el chicle? (sic)”, escribió el intrépido usuario, sin embargo, la respuesta del intérprete fue contundente.

“Claro que sí, claro, porque amo a mi chicle. Aparte, porque va contratada, no porque quiera pasear y está en todos los shows. Además, porque yo pienso que yo debo apoyarla. Está muy mal si tú no apoyas a tu pareja, o me da pesar por tu pareja o me da pesar de ti si tu pareja no te apoya, porque de eso se trata (sic)”, dijo el risaraldense.

Rivera fue enfático en afirmar que en una relación no solo debe primar el “sexo”, sino el apoyo mutuo: “De qué sirve tener una relación y no poder contar con su pareja (...) Pienso que es lo más importante y yo la voy a apoyar, todo el tiempo que esté conmigo, el tiempo que dure, la voy a apoyar lo que sea necesario”, puntualizó el artista.

¿Cómo se enamoraron Jhonny Rivera y Jenny López?

Jenny López y Jhonny Rivera han compartido detalles sobre el inicio de su relación sentimental, marcada, según ellos, por gestos significativos, muy alejados de los regalos ostentosos que algunos se pueden imaginar.

La historia de amor entre los artistas comenzó con pequeños detalles, como la celebración del cumpleaños número 19 de López en la finca de Rivera, un momento que ella describe como clave en el desarrollo de su atracción hacia el músico.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, contó la cantante del Cauca.

A su vez, Rivera se apresuró a desmentir los rumores del presunto interés económico, a través de un video en su cuenta de Instagram, insistiendo en que su relación siempre estuvo basada en la autenticidad y los sentimientos genuinos, sin influencias de obsequios costosos o lujosos.

“Miren, mucha gente le ha tirado mucho hate, señalando que ella es interesada o cosas así, pero la verdad es que yo nunca la compré con nada material (...) Cuando comenzamos a sentir atracción, el único regalo que hubo fueron unas rosas en una cajita, porque no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y que no lo fueran a tomar mal los papás o ella misma. Todo se ha ido dando y en el momento que menos lo pensamos, me echó mano”, declaró Rivera.