Ariadna Gutiérrez reveló las secuelas que estaría enfrentando tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Ariadna Gutiérrez, además de ser considerada la segunda mujer más bella del mundo en el certamen de Miss Universe 2015, fue una de las Señorita Colombia más queridas en su país. Aunque no logró llevarse la corona a casa, el certamen de belleza logró catapultarla a la fama mundial gracias al error cometido por el presentador Steve Harvey en su año de concurso.

Ha desfilado en importantes pasarelas, además, sobre su cuerpo ha llevado prendas de vestir de las marcas más exclusivas en el mundo, llevándola a ser convocada para formar parte de La casa de los famosos de Telemundo. Allí, la modelo colombiana se robó el corazón de sus compañeros, pero también se convirtió en objeto de deseo e incluso, recibió malos tratos de parte de participantes como Alfredo Adame.

La beldad colombiana se convirtió en la doceava eliminada del reality y tras su salida, decidió hablar de las secuelas que quedaron después de su participación. Inicialmente, la modelo aseguró que se sintió “liberada” después de abandonar la lujosa mansión ubicada en México, además, de no tener micrófonos y cámaras que la perseguían todo el tiempo.

“Lo más difícil es la convivencia, el encierro, las cosas que pasan dentro de La casa, no tener control de nada. No poderte defender, simplemente con tu voz, y aun así no se hace justicia. Es muy difícil esa impotencia de estar allá adentro. La comida es algo que me afectó mucho la parte mental. Perdí muchísimo peso a pesar de que comía y comía, perdí muchísimo peso. Es un shock muy grande para tu mente y tu cuerpo”, indicó Gutiérrez.

Estas revelaciones se conocieron durante una conversación con People en español, y encendieron una vez más la polémica sobre lo agresivo de este tipo de formatos y las secuelas que puede dejar en los participantes. Sin embargo, en repetidas ocasiones se ha afirmado que cuentan con apoyo psicológico todo el tiempo dentro de la casa estudio, incluso a su salida.

De otra parte, Gutiérrez aseguró que todo ha sido muy extraño desde su salida, a lo que agregó: “Me ha pasado que estando fuera añoras estar adentro, pero por el amor y el cariño que tienes por tus compañeros. Mi mente está fuera y mi corazón sigue todavía en La casa. Ha sido una transición bastante complicada”.

Sin embargo, lo más complicado ha sido el tratar de unir las piezas del rompecabezas de lo que era su vida antes de ingresar a la competencia – teniendo en cuenta que cuando entró tenía una relación formal, que terminó apenas semanas después–, por lo que a su regreso a Miami le espera el reencuentro con su familia.

También hizo referencia al sufrimiento de su familia mientras permaneció encerrada en una “jaula” como ella describe la casa, sin contar las veces en las que rompió en llanto durante su paso por la casa estudio. A su salida, Ariadna Gutiérrez se enteró de que en ocasiones sus parientes estuvieron tentados a sacarla de LCDLF por la presión emocional que allí vivió.

Finalmente, la también modelo habló sobre los constantes roces que tuvo con sus compañeros del Team Tierra, especialmente con Maripily Rivera y Lupillo, este en las últimas semanas antes de la salida de la exreina

“Tampoco vamos a hacernos las víctimas porque al final todos somos adultos en este juego, pero sí nos sentíamos muy presionados … Sí hay una parte psicológica que se manejó muy fuerte, una manipulación muy fuerte de parte de Lupillo, y todo el maltrato verbal que recibíamos también de Maripily, que terminó en un perdón”, concluyó.