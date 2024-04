Iván Name lanzó nuevas pullas a Gustavo Petro: “Él en su palacio y nosotros en nuestro Capitolio”

Iván Name volvió a marcar distancia del presidente Gustavo Petro, con el que ha tenido una relación tirante - crédito Colprensa

En medio de la tensa relación entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, se registraron el jueves 25 de abril nuevas pullas por parte de Iván Name, titular del Legislativo, en contra del jefe de Estado. Esto luego de los señalamientos que ha hecho el mandatario, que insiste en que en su contra se está fraguando un ‘golpe blando’ y de calificar a sus contradictores como creadores de fake news.

Desde Neiva, en donde participó en el foro relacionado con las autonomías regionales, Name habló de los señalamientos del primer mandatario, que encendió el debate luego de las marchas del domingo 21 de abril. Y rechazó de tajo estas insinuaciones, pues ponen en riesgo las instituciones y su estabilidad, en momentos en los que es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos.

Iván Name se ha convertido en una especie de contradictor del presidente Gustavo Petro, al exigir que respete la independencia del legislativo

“El presidente, él en su Palacio y nosotros en nuestro Capitolio. Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente e irresponsable para un país que tiene tantas dificultades. Toda esa terminología se la dejo a quienes toda la vida han estado bajo ese concepto de que las instituciones no funcionan”, afirmó el congresista, protagonista de un intenso contrapunteo con Petro en las últimas semanas.

Y es que con el trámite de las tres grandes reformas por delante y los constantes señalamientos del jefe de Estado hacia el Congreso, al que ha acusado de querer favorecer los intereses de los privados, era previsible que el titular del legislativo respondiera en ese sentido. Así como cuando dijo que el presidente podía estar tranquilo de que “nadie” estaba buscando su caída, contrario a lo que ha insistido.

“Usted es un hombre meritorio, nuestra democracia lo eligió, nadie lo va a tumbar”, había dicho Name el lunes 22 de abril, durante la discusión de la reforma pensional en la plenaria del Senado. “Los demócratas de este país defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada”, agregó en aquella jornada.

El presidente del legislativo, Iván Name, no debe tomar como una amenaza las movilizaciones registradas el domingo 21 de abril del 2024, en contra del Gobierno del presidente de Gustavo Petro

Habló del acuerdo entre las EPS y el Gobierno para convertirse en gestoras

Por su parte, el jefe del Congreso también mencionó los consensos entre el Ejecutivo y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como parte de lo que sería el articulado de un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de salud de Colombia. Al respecto, destacó que se acuerde con los diferentes actores el mejoramiento del modelo, aunque lamentó que se hayan despilfarrado dos periodos legislativos.

“Las EPS han tenido desbordamiento, dificultades, pero es un modelo que se ha instalado desde hace 30 años y que ha avanzado. A las EPS hay que cortarles las uñas pero no la cabeza. No podemos demoler el modelo, no podemos partir de acabar con lo que hay. La cordura para el Estado y en el Estado es que se pueda construir en lo que se ha avanzado”, dijo Name, con lo que ponderó de forma positiva el acercamiento.

Luego de dos debates en el Senado, ahora la reforma pensional se tramitará en la Cámara de Representantes

Por su parte, luego de aprobarse en segundo debate en el Senado la reforma pensional, y tras el aviso de Gustavo Petro de que se hagan modificaciones en su paso a la Cámara de Representantes, el congresista también dio su concepto. Confía en que se hagan ajustes, sin que con ello se desvirtúe la iniciativa en perjuicio de los ciudadanos; en especial en el tema del umbral de cotización.

“El tema fue decidido por las mayorías del Senado. Yo no apoyé esa reforma, pero la democracia no es para cuando a uno le sale gustando de acuerdo a las preferencias, la democracia es para aceptar las decisiones de las mayorías. Esperamos que en la Cámara puedan ajustarse algunos aspectos de la reforma y en la sabiduría de nuestras cámaras puedan ajustar temas pendientes”, concluyó.

