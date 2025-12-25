Cómo la vida en grupo transformó la historia evolutiva de las hormigas y favoreció su dominio ecológico

El estudio publicado en Science Advances demuestra que la cooperación social fue fundamental para el éxito evolutivo de las hormigas (Julian Katzke/Universidad de Maryland)

Un reciente estudio destaca cómo la redistribución de recursos hacia la vida colectiva delineó el camino evolutivo para el éxito de las hormigas. Al abandonar la defensa individual en favor de la cooperación, estos insectos sociales transformaron para siempre su destino evolutivo y se convirtieron en uno de los grupos animales más numerosos y adaptativos del planeta.

La evolución de las sociedades de hormigas estuvo marcada por una transformación fundamental: la renuncia a la defensa individual en favor de la cooperación social. Un estudio publicado recientemente en Science Advances demuestra que, al reducir la inversión en estructuras protectoras individuales, las hormigas lograron desarrollar colonias más numerosas, complejas y exitosas desde el punto de vista evolutivo.

Esta redistribución de recursos permitió canalizar energía y nutrientes hacia la expansión de las obreras y la sofisticación de sus redes sociales, sentando las bases para su diversificación y éxito adaptativo.

Tecnología e investigación internacional: los secretos del exoesqueleto

El equipo internacional dirigido por Arthur Matte de la Universidad de Cambridge, junto a Evan Economo, responsable del Departamento de Entomología de la Universidad de Maryland, analizó más de 500 especies utilizando rayos X en tres dimensiones.

La disminución de la defensa individual permitió a las hormigas formar colonias más grandes y complejas en diversos entornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método permitió medir con exactitud el volumen de la cutícula externa, una capa que en algunas especies puede representar hasta el 35% del volumen corporal y que requiere importantes cantidades de minerales y nitrógeno. Los resultados recogidos por Science Advances revelaron que las especies que sacrifican parte de esta protección física liberan recursos esenciales para mantener colonias más grandes y organizadas.

Nueva estructura social: menos defensa individual, más éxito colectivo

El estudio identificó un patrón evolutivo clave: a medida que disminuye la protección individual, se fortalece la defensa colectiva. La investigación confirma que esta transición impulsa comportamientos colaborativos y la especialización funcional dentro de las colonias, donde el grupo asume tareas de protección y cuidado que antes recaían sobre cada obrera.

Science Advances subraya que la disminución de las defensas individuales impulsó una asombrosa diversificación de especies dentro del grupo de las hormigas, considerado en biología evolutiva un indicador fundamental de éxito adaptativo.

El sacrificio de protección física individual liberó recursos esenciales para el crecimiento demográfico y la organización de las colonias de hormigas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la reducción de la protección individual incrementa el riesgo ante depredadores o enfermedades, la organización interna de la colonia —mediante defensa coordinada, reparto de tareas y gestión comunal de riesgos sanitarios— compensa esa vulnerabilidad.

Las colonias con menor inversión en estructuras protectoras individuales alcanzan tasas de crecimiento demográfico superiores y logran mayor adaptación a ambientes con recursos limitados, al destinar menos insumos a tejidos costosos y más a la cooperación interna.

Paralelismos evolutivos y el futuro de la investigación

El fenómeno que ocurre en las hormigas guarda paralelos con otros procesos evolutivos y sociales. Science Advances remarca la similitud con la evolución de la multicelularidad en organismos y con episodios históricos de la estrategia militar, como las Leyes de Lanchester de la Primera Guerra Mundial. En cada caso, el paso de soluciones individuales a estrategias colectivas impulsó la supervivencia y expansión de los grupos.

Evan Economo, en declaraciones recogidas por Science Advances, explicó que “la sofisticación social de las hormigas mantiene una relación inversa con la complejidad morfológica individual de sus obreras“. Es decir, cuanto mayor es la cooperación y la división de tareas, menor es el grado de sofisticación estructural de cada integrante.

El modelo organizativo de las hormigas ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución de sistemas colectivos complejos en biología y sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Matte destacó que este estudio es el primer análisis a gran escala que aclara la relación entre la reducción de inversión en tejidos costosos y la evolución de la estructura colonial en las hormigas, abriendo el campo para futuras investigaciones sobre el comportamiento social y la especialización en organismos colectivos.

El modelo organizativo de las hormigas, según concluye Science Advances, ofrece una perspectiva novedosa para desentrañar la evolución de sistemas colectivos complejos y analizar fenómenos similares tanto en otros animales como en la sociedad humana.