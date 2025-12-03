Un hallazgo bajo el mar podría cambiar la historia animal y brindar fármacos innovadores

El hallazgo de Vilesida respalda la hipótesis de que los animales surgieron 100 millones de años antes de lo estimado por la ciencia - (Imagen ilustrativa Infobae)

El hallazgo de Vilesida, una esponja marina con compuestos químicos singulares, modificó la cronología evolutiva de los animales y ofrece oportunidades para la investigación farmacéutica y biomédica, informó la Universidad de Uppsala.

El descubrimiento, publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society por investigadores del Museo de la Evolución de la Universidad de Uppsala, indica que los animales podrían haber surgido 100 millones de años antes de lo que se pensaba y que las esponjas del nuevo orden, Vilesida, contienen sustancias con potencial para la medicina.

Un avance en la comprensión de la evolución animal

El equipo liderado por Julio Díaz y Paco Cárdenas, en colaboración con instituciones de Estados Unidos y España, identificó a Vilesida como un orden completamente nuevo dentro de las esponjas marinas: “Este descubrimiento representa un avance significativo en nuestra comprensión de la clasificación, evolución y biodiversidad marina de las esponjas, así como de la historia temprana de la vida en la Tierra”.

Investigadores de la Universidad de Uppsala identifican a Vilesida como un linaje marino separado desde la era Mesozoica, hace más de 150 millones de años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aunque la forma externa de las Vilesida resulta difícil de diferenciar de órdenes cercanos, los análisis moleculares muestran que se separaron en la era Mesozoica, hace más de 150 millones de años”, explicó Díaz, según la Universidad de Uppsala.

Distribución global y métodos de recolección

Las especies de Vilesida habitan una amplia variedad de ecosistemas marinos, desde el Caribe y el Pacífico hasta el Mediterráneo y el Atlántico. Algunas juegan roles ecológicos importantes en arrecifes de coral tropicales y ambientes de aguas profundas.

En el estudio se describió también una nueva familia (Vilesidae), un nuevo género (Murus) y dos especies inéditas del Atlántico nororiental. Los especímenes fueron recolectados mediante redes de arrastre, dragas y vehículos operados remotamente (ROV), sobre todo en aguas profundas de España, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, para después aplicar técnicas genéticas y químicas que permitieron distinguir a Vilesida de otros grupos.

Las esponjas Vilesida contienen esteroles 24-ipc únicos, con potencial para el desarrollo de fármacos antimicrobianos, anticancerígenos y antivirales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características moleculares y químicas distintivas

Uno de los aspectos más llamativos de Vilesida es la presencia de un tipo de esterol inusual como componente principal de sus células. Los esteroles resultan esenciales en las membranas celulares por su influencia en la fluidez; en humanos y otros animales predomina el colesterol, pero en Vilesida abundan los 24-isopropilcolesteroles (esteroles 24-ipc), cuya presencia masiva no se había detectado hasta ahora en otros organismos.

Implicaciones para la hipótesis del origen animal

El hallazgo de estos esteroles destaca por coincidir con los esteroides fosilizados, considerados los biomarcadores animales más antiguos, presentes en rocas ediacáricas de más de 600 millones de años. “Nuestros hallazgos, por lo tanto, respaldan la hipótesis de los biomarcadores de las esponjas, que propone que estas —y, por extensión, los animales— surgieron unos 100 millones de años antes de lo que se creía”, afirmó Cárdenas, según la Universidad de Uppsala.

Esta hipótesis fue respaldada por un artículo reciente en PNAS, donde varios autores del presente estudio demostraron que es muy probable que los esteroles singulares hallados en rocas antiguas procedan de esponjas primitivas.

El descubrimiento de Vilesida, un nuevo orden de esponjas marinas, redefine la cronología evolutiva de los animales en la Tierra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por Vilesida trasciende su relevancia evolutiva. Los esteroles únicos encontrados en estas esponjas fueron identificados en estudios previos como una base prometedora para crear nuevos fármacos antimicrobianos, anticancerígenos y antivirales. Cárdenas remarcó: “Ahora que las esponjas fueron descritas y sabemos dónde están, nuestro descubrimiento puede facilitar a químicos y farmacéuticos la localización de estas valiosas sustancias”, según la Universidad de Uppsala.

Colaboración internacional y contexto del estudio

La investigación sobre Vilesida es fruto de la colaboración entre la Universidad de Uppsala, la Universidad de California Riverside, el Geomark Research Institute, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC). El proyecto contó con equipos multidisciplinarios y tecnología avanzada para recolectar y analizar las muestras.

El descubrimiento de Vilesida amplía el conocimiento sobre la evolución animal y ofrece nuevas posibilidades en la investigación biomédica, al aportar compuestos prometedores para el desarrollo de medicamentos innovadores y aplicaciones farmacéuticas. El hallazgo resalta la importancia de explorar la biodiversidad marina para obtener recursos con un impacto potencial en la salud humana.