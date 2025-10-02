Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un parche inteligente con biorretroalimentación cardíaca puede reducir antojos y emociones negativas en personas en recuperación de adicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un parche inteligente que emplea la técnica llamada biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca demostró reducir los antojos y las emociones negativas en personas en recuperación de adicción al alcohol y otras drogas.

Así lo indica un estudio clínico publicado en JAMA Psychiatry, que resalta el potencial de esa tecnología para transformar el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias.

El ensayo fue realizado en los Estados Unidos entre febrero de 2023 y junio de 2024 y evaluó el impacto del dispositivo portátil en adultos con trastorno por consumo de sustancias durante su primer año de recuperación.

Los resultados muestran que el uso diario del parche disminuye tanto los deseos de consumir como el malestar emocional. Por lo tanto, facilita la abstinencia y reduce el riesgo de recaída.

El dispositivo portátil demostró eficacia en un ensayo clínico publicado en JAMA Psychiatry. Facilita la abstinencia y reduce el riesgo de recaída. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Los dispositivos más recientes de biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pueden detectar cuándo las personas están estresadas o experimentan antojos y, mediante inteligencia artificial, las invitan a realizar una breve sesión de biofeedback”, explicó David Eddie, autor principal y psicólogo del Instituto de Investigación sobre la Recuperación del Hospital General de Massachusetts.

También colaboraron Marina Nguyen, Katherine Zeng, Sara Mei y Noah Emery. La investigación fue financiada por el Instituto Nacional de Drogas de Abuso y el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos.

El hallazgo tiene implicancias relevantes para la salud pública. La biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca representa una intervención accesible, de bajo costo y sin efectos adversos, que podría complementar los tratamientos convencionales para la adicción.

El desafío de controlar los antojos

El estudio, realizado en Estados Unidos, incluyó a 120 adultos en su primer año de recuperación de trastorno por consumo de sustancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adicción al alcohol y otras drogas provoca más de 250.000 muertes anuales en Estados Unidos y genera un costo económico de 442 mil millones de dólares.

El primer año de recuperación es especialmente difícil, ya que las personas suelen tener baja conciencia de sus estados emocionales y dificultades para gestionar el estrés y los impulsos de consumo.

“Una de las características de la recuperación temprana de la adicción es la escasa autopercepción de los estados emocionales”, afirmó Eddie.

Las estrategias cognitivas tradicionales, como la terapia o el autocontrol, no siempre logran interrumpir los impulsos automáticos que llevan al consumo.

Por eso, los investigadores partieron de la premisa de que se necesitan intervenciones capaces de actuar sobre los mecanismos automáticos y viscerales que desencadenan los antojos.

El objetivo fue evaluar si un parche inteligente de biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca podía ofrecer ese apoyo en tiempo real.

Cómo funciona el parche

El parche utiliza inteligencia artificial para detectar estrés y antojos, guiando al usuario en ejercicios de respiración para regular el estado emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo clínico, de fase 2 y diseño aleatorizado, incluyó a 120 adultos en su primer año de recuperación de trastorno por consumo de sustancias, reclutados virtualmente en todo Estados Unidos.

Los participantes se asignaron a dos grupos: uno recibió el parche inteligente junto con su tratamiento habitual, y el otro continuó solo con el tratamiento común, que podía incluir reuniones de recuperación, psicoterapia o medicación.

El dispositivo consiste en un parche portátil con sensores que permiten monitorear la frecuencia cardíaca y detectan variaciones asociadas al estrés o los antojos.

Cuando identifica un episodio de estrés, el parche utiliza inteligencia artificial para enviar señales visuales o auditivas que guían al usuario en ejercicios de respiración específicos, con el objetivo de aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y regular el estado emocional.

El ensayo identificó como limitaciones el tamaño de la muestra, la falta de grupo placebo y la ausencia de seguimiento a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ocho semanas, los participantes del grupo experimental usaron el parche al menos ocho horas diarias y realizaron prácticas programadas de respiración guiada, además de responder a las indicaciones del dispositivo en momentos de estrés.

Ambos grupos completaron evaluaciones diarias sobre su estado de ánimo, antojos y consumo de sustancias a través de sus teléfonos móviles.

Los resultados muestran que quienes utilizaron el parche reportaron menos emociones negativas y menos antojos de alcohol o drogas que el grupo control.

Además, el grupo con el dispositivo tuvo un 64% menos de días de consumo de sustancias durante el estudio.

El análisis estadístico reveló que, mientras en el grupo control el malestar emocional y los antojos aumentaron con el tiempo, en el grupo del parche inteligente ambos indicadores disminuyeron de forma significativa.

El estudio también observó que el uso del parche interrumpió la relación habitual entre el antojo y el consumo posterior: las personas que practicaron la biorretroalimentación en respuesta a los antojos fueron menos propensas a consumir sustancias ese mismo día.

“El hallazgo sugiere que la intervención interfiere en el ciclo de antojo y consumo”, afirmaron los investigadores en el artículo en JAMA Psychiatry.

No se registraron efectos adversos asociados al uso del dispositivo. Sin embargo, seis participantes del grupo experimental abandonaron el estudio, frente a ninguno en el grupo control, lo que podría indicar que la exigencia de la práctica diaria resultó onerosa para algunos usuarios.

Un estudio clínico mostró que el seguimiento diario a través del celular facilitó la evaluación de antojos y estados emocionales en personas en recuperación de adicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores consideraron que la tecnología puede integrarse fácilmente con teléfonos inteligentes. Sería una alternativa atractiva frente a los dispositivos de primera generación, que eran más costosos y menos prácticos.

Entre las limitaciones del ensayo, los científicos señalaron el tamaño de la muestra, la ausencia de un grupo placebo y la falta de seguimiento a largo plazo.

Se centraron en personas en el primer año de recuperación y no evaluó el impacto en quienes aún consumen sustancias o buscan reducir su uso.

Por eso, los investigadores recomendaron realizar ensayos de fase 3 con muestras más amplias y seguimiento longitudinal para confirmar la eficacia y explorar otros posibles mecanismos de acción.