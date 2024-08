Cuál es la creación de Queen que fue proclamada la “canción infantil perfecta” según la ciencia y por qué

Un profesional creó una fórmula para encontrar la “canción infantil perfecta” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fórmula científica de la “canción infantil perfecta” fue finalmente revelada y llamó la atención de varias personas interesadas tanto en la música como en el ciudado de los más pequeños. Resulta ser que el profesor de psicología musical, Dr. Michael Bonshor de la Universidad de Sheffield, analizó una serie de clásicos infantiles para desarrollar esta fórmula mágica.

Según los hallazgos de Bonshor, “Radio Ga Ga”, de Queen, cuenta con los estándares perfectos. Tal como él mismo indica: “La canción infantil ideal debe tener un tempo de entre 60 y 120 beats por minuto (BPM) y un ritmo como para ‘marchar o balancearse’”. Además, la estructura simple y las letras repetitivas y con rimas juegan un papel crucial en estos temas.

”Esto ayuda a los niños a participar activamente en la música y fomenta la habilidad de respuesta, lo que puede ser beneficioso para el desarrollo de habilidades de comunicación”, explicó el profesional.

"Radio Ga Ga” de Queen cumple con criterios para canciones infantiles (REUTERS)

Asimismo, según Bonshor, una clave mayor, que se percibe como brillante y contagiosa, es esencial para mantener a los niños entretenidos y a la vez ayudar en su desarrollo motriz y de coordinación. ”El ritmo constante de dos por cuatro en el compás se presta para caminar, bailar o balancearse”, desarrolló.

Entre las canciones analizadas que también cumplen se acercan a estos criterios se encuentran: “Bicycle Race” y “We Will Rock You” de Queen, “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, “Price Tag” de Jessie J, “I Like to Move It” de will.i.am y “Single Ladies” de Beyoncé.

Colaboración con Fisher-Price

Para destacar el impacto de la música en el desarrollo infantil, Bonshor colaboró con la marca de juguetes infantiles Fisher-Price en el lanzamiento de la línea Link Squad, la cual ayuda a los niños a aprender habilidades clave a través de la música. ”Muchas actividades musicales ayudan a los niños y padres a interactuar y establecer vínculos” dijo el especialista.

Un estudio realizado por la marca, reveló que el 74% de los padres cree que la música ha ayudado en el desarrollo de sus hijos, un 54% valoró que no implica necesariamente el uso de pantallas y un 41% consideró que mejora las habilidades sociales pues pueden cantar juntos.

Fisher-Price lanzó la línea Link Squad para el desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canciones tradicionales como “Las Ruedas del Autobús” y “Estrellita Dónde Estás” fueron las favoritas entre los niños, según una encuesta realizada por OnePoll para la empresa de juguetes. La encuesta también encontró que el 29% de los niños prefieren canciones que impliquen acciones físicas y el 23% gusta de canciones con un relato claro, como “Humpty Dumpty”.

Cómo se creó “Radio Ga Ga”, la canción “perfecta” para los niños

La canción de Queen, lanzada en 1984, fue escrita por el baterista Roger Taylor. La inspiración surgió en la década de los 80 cuando su hijo, Felix, escuchó la radio y exclamó “radio ca ca”, una expresión francesa para referirse a algo de mala calidad. Este comentario provocó un “momento de brillantez” en Taylor, quien decidió transformar la expresión en “Radio Ga Ga” y crear una pista musical que posteriormente presentó a Freddie Mercury, quien la acogió con entusiasmo.

Roger Taylor escribió "Radio Ga Ga" inspirado por su hijo Felix

La letra de “Radio Ga Ga” fue concebida como una defensa apasionada de la radio, un medio que Taylor sentía que estaba siendo eclipsado por la televisión y los videos musicales. Taylor recordaba la radio como el primer lugar donde descubrió el rock and roll y sentía que la música debía ser una experiencia auditiva más que visual. Pese a sus recelos hacia los videos musicales, la canción se benefició de uno que incluía escenas del film “Metropolis” de 1927, y que le valió una nominación a mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards de 1984.

“Radio Ga Ga” se convirtió rápidamente en un éxito, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 16 en Estados Unidos. La ironía de una canción nostálgica sobre la radio ganando popularidad gracias a un video musical no pasó desapercibida para Taylor. La canción se mantuvo en el repertorio de Queen hasta 1986 y fue una pieza clave en su actuación en Live Aid, donde la audiencia respondió de manera icónica al levantar los puños y aplaudir, tal como habían visto en el video.