En 2020, la Argentina fue “más limpia” por la pandemia, pero también más calurosa

La pandemia de coronavirus provocó una “limpieza” generalizada en todo el mundo, que fue posible gracias a la baja en la actividad humana, ya que gran parte de la población mundial se mantuvo aislada y la actividad económica bajó considerablemente.

En la ciudad de Buenos Aires, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gracias al aislamiento social hubo una caída del 45% en la concentración de carbono negro durante la primera etapa del confinamiento.

El carbono negro es un contaminante climático de vida corta (CCVC) con alto potencial de calentamiento global, aunque tiene un tiempo de vida más breve en la atmósfera que el dióxido de carbono. Es producido por la actividad humana (por la quema incompleta de combustibles fósiles y biomasa) y no solo genera calentamiento atmosférico, sino un gran deterioro de la calidad del aire.

En los registros de concentraciones de diferentes gases, el SMN observó que en la ciudad de Ushuaia (donde se hicieron las mediciones) hubo una disminución en las concentraciones CO y CO2. Se compararon días de circulación normal, previos a la cuarentena, con días de aislamiento.

También hubo una variación en las concentraciones. “En particular, los días 12 y 13 de marzo se observó una disminución importante del ozono superficial, como consecuencia del aumento en la concentración de CO. Por otro lado, durante los días de la cuarentena se registran valores más altos y cercanos a los valores normales del planeta, debido a la disminución de CO en las masas de aire de la ciudad de Ushuaia”, detallaron.

Un año caliente

Las temperaturas mundiales están en aumento, y el año que se fue se convirtió en uno de los más calurosos de la historia desde que se tiene registro. Particularmente en Argentina, 2020 fue el segundo año más cálido, solamente superado por las temperaturas de 2017, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque no llegó a la cima del ranking, el 2020 estuvo muy cerca de superar la máxima de tres años antes.

Así, el top five de años más calientes en Argentina:

1- 2017 (+0.68°C)

2- 2020 (+0.63°C)

3- 2012 (+0.63°C)

4- 2015 (+0.62°C)

5- 2014 (+0.48°C)

El SNM resalta también que en los últimos 10 años, las temperaturas medias anuales se mantuvieron siempre por encima del promedio, convirtiendo a esta década en la más cálida desde que se tiene registro, como ya estableció también la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Entre los eventos climáticos más importantes que ocurrieron en último año en Argentina, se encuentran la intensa ola de calor que afectó las provincias de Cuyo durante más de 10 días en enero, las temperaturas superiores a 45°C que se registraron en Salta el mes de septiembre, y un invierno extremadamente frío en el sur de la Patagonia, en donde los registros, en Río Gallegos, se mantuvieron debajo de los 0°C durante ocho días consecutivos.

Argentina también experimentó una extensa y prolongada sequía que afectó más de la mitad del país. La falta de lluvias hizo que el 2020 fuera el año más seco desde 1995 y el 5° más seco desde 1961.

Años más secos en Argentina:

1- 1962 (-24.9%)

2- 1988 (-24.7%)

3- 1995 (-18.4%)

4- 1989 (-17.3%)

5- 2020 (-16.7%)

Geográficamente, la región central fue la más afectada, registrando el año más seco desde 1960. Por otro lado, el Litoral y la zona núcleo tuvieron el tercer año con menor cantidad de lluvias.

Incendios

Esta situación de escasez de lluvias estuvo acompañada de condiciones cálidas y muy baja humedad relativa, lo que favoreció la aparición y la propagación de numerosos focos de incendios en todas las provincias, pero que afectaron principalmente a Formosa, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos.

Según los datos satelitales y la información del Ministerio de Ambiente, 2020 fue el año con mayor cantidad de focos de incendio en el país. Solamente en agosto se registraron más de 100.000 focos de calor. Las provincias de Formosa y Santa Fe tuvieron alrededor de 80.000 focos cada una en el año.

Ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires también tuvo un 2020 muy cálido. El año se ubicó en 7° lugar del ranking, con una temperatura media anual que llegó hasta los 18.4°C. El ranking de la ciudad lo encabeza el año 2017, que alcanzó los 18.7°C, y lo sigue el 2019, 2018 y 2015. Al igual que sucede a nivel nacional, la última década es la más cálida registrada.

1- 2017 (18.7°C)

2- 2019

3- 2018

4- 2015

5- 1997

6- 2008

7- 2020

Las lluvias también fueron escasas. De esta forma, el último año pasó a ser el más seco en la ciudad desde el 2008, y 2° año más seco desde 1950, solo superado por el 2008. La precipitación anual fue de solamente 830 mm, cuando lo normal es que supere los 1200 mm.

El ranking (1950-200) queda de esta manera:

1- 2008 (723.4 mm)

2- 2020 (830.9 mm)

3- 1956 (853.0 mm)

4- 1965 (860.4 mm)

5- 1995 (860.6 mm)

