América Latina

El Congreso chileno aprobó terminar con el lenguaje inclusivo en las reparticiones públicas

La iniciativa solicita al presidente Kast que ordene por decreto “el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”

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El Congreso chileno aprobó terminar con el lenguaje inclusivo en las reparticiones públicas
El Gobierno de Gabriel Boric publicó cuatro guías de lenguaje inclusivo y no sexista.

La Cámara de Diputados aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, una resolución que solicita al presidente, José Antonio Kast, que ordene por decreto en todas las reparticiones públicas del país “el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”, a saber, el llamado “lenguaje inclusivo”.

La iniciativa, propuesta por la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sostiene que durante la administración de Gabriel Boric “se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”.

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Y aunque desde el Partido Republicano (PR) celebraron la aprobación del proyecto, asegurando que “el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologías”, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), criticaron el documento calificándolo como una “pésima señal” para la libertad de expresión.

“Sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, fustigó Ramón Gómez, encargado del área de Derechos Humanos de dicho organismo, según consignó BioBíoChile.

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De acuerdo al activista, “tememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo de manera de garantizar la no discriminación, tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia. Estaremos muy vigilantes a lo que ocurra y al uso que dará el Gobierno a esta petición parlamentaria”.

El Congreso chileno aprobó terminar con el lenguaje inclusivo en las reparticiones públicas
La iniciativa fue calificada como una "pésima señal" por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los manuales del gobierno de Boric

Cabe recordar que en mayo de 2022, dos meses después de asumir el gobierno Gabriel Boric, la Subsecretaría de la Niñez publicó en sus redes sociales una guía de lenguaje inclusivo en la que invitaba, entre otras cosas, a referirse como “niñes” a las niñas y niños, asunto que causó una álgida polémica e incluso significó una reprimenda desde la Real Academia de la Lengua.

“Si se refiere al conjunto de todos los niños, con independencia de su sexo/género, el uso de la letra ‘e’ es, además de ajeno a la morfología del español, innecesario, pues el masculino ‘niños’ ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”, indicaron desde la RAE ante una consulta de un usuario de la entonces red social Twitter.

Durante los años siguientes, tanto la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (2022), el Ministerio de Justicia (2023) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (2024) publicaron sus propios manuales de lenguaje inclusivo no sexista, y varias autoridades causaron controversia al hablar en “lenguaje inclusive“ en discursos oficiales o publicaciones en redes sociales.

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