América Latina

Las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos marcaron un récord histórico en 2025

El flujo de dinero desde el exterior alcanzó su nivel más alto impulsado por la migración reciente y el envío anticipado ante riesgos en Estados Unidos

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Ciudadanos hacen fila en una agencia de Wester Union en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome
Ciudadanos hacen fila en una agencia de Wester Union en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

El dinero que los ecuatorianos envían desde el exterior alcanzó en 2025 su punto más alto desde que existen registros. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) y estimaciones oficiales, las remesas sumaron aproximadamente USD 7.729 millones durante ese año, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional y reflejando tanto la magnitud del fenómeno migratorio como su impacto directo en millones de hogares.

El crecimiento no fue marginal. En 2024, las remesas habían bordado los USD 6.540 millones, mientras que en 2023 se ubicaron alrededor de USD 5.447 millones. El salto registrado en 2025 evidencia una aceleración, que se consolidó trimestre a trimestre hasta cerrar con cifras inéditas. Solo en los primeros nueve meses del año, los envíos ya sumaban más de USD 5.700 millones, lo que anticipaba el récord.

La dinámica detrás de este aumento responde a varios factores. El principal es la nueva ola migratoria ecuatoriana, que se intensificó tras la pandemia y en medio de un deterioro de las condiciones económicas y de seguridad en el país. A diferencia de ciclos anteriores, este flujo incluye no solo trabajadores individuales, sino también núcleos familiares completos, lo que amplía la base de remitentes y eleva el volumen de dinero enviado.

FILE PHOTO: Se cree que el incremento de las remesas está impulsado por el temor de los migrantes a las políticas migratorias estadounidenses. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo
FILE PHOTO: Se cree que el incremento de las remesas está impulsado por el temor de los migrantes a las políticas migratorias estadounidenses. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

A esto se suma un comportamiento preventivo por parte de los migrantes. Analistas han señalado que el temor a posibles restricciones, impuestos o cambios en la política migratoria en Estados Unidos, el principal país de origen de las remesas, motivó a muchos ecuatorianos a enviar mayores cantidades de dinero en 2025. Este efecto de “anticipación” contribuyó a inflar las cifras en el corto plazo.

Estados Unidos concentra entre el 75% y el 88% de las remesas que recibe Ecuador, lo que evidencia una alta dependencia de un solo país. España ocupa el segundo lugar, aunque con una participación significativamente menor, seguida por otros destinos europeos como Italia. Esta concentración geográfica implica que cualquier cambio en las condiciones económicas o migratorias en EE. UU. puede tener efectos directos sobre la economía ecuatoriana.

El impacto de las remesas trasciende las cifras macroeconómicas. Se estima que alrededor de 1,7 millones de hogares en Ecuador dependen en alguna medida de estos ingresos para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda, salud o educación. En varias provincias —especialmente Guayas, Pichincha y Azuay— estos flujos representan un componente esencial del consumo local y de la estabilidad económica.

En términos agregados, las remesas han llegado a superar otras fuentes tradicionales de divisas en determinados periodos, incluyendo exportaciones no petroleras o financiamiento externo. Este cambio refleja una transformación estructural: la economía ecuatoriana depende cada vez más de los ingresos generados por su población en el exterior.

29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE
29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE

Sin embargo, el récord de 2025 no necesariamente marca una tendencia. Con corte a los primeros meses de 2026, algunos analistas advierten señales de desaceleración. Entre los factores que podrían frenar el crecimiento están las políticas migratorias más restrictivas en Estados Unidos, el aumento de deportaciones y posibles medidas fiscales que afecten los envíos de dinero.

Además, el incremento observado en 2025 no responde únicamente a un mayor número de transacciones, sino también a un aumento en el monto promedio enviado. Esto sugiere que parte del crecimiento podría ser coyuntural y no estructural, asociado a decisiones estratégicas de los migrantes frente a un entorno incierto.

El comportamiento de las remesas también ofrece una lectura más amplia sobre la situación del país. Si bien constituyen un alivio para la balanza de pagos y para millones de familias, su crecimiento suele estar vinculado a contextos de crisis interna, donde la migración se convierte en una estrategia de supervivencia económica.

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