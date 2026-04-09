Nicaragua

Las festividades de Semana Santa dejan al menos 36 muertos en Nicaragua

El informe oficial detalla que una mayoría de las defunciones se vinculó a percances viales, ahogamientos y homicidios, mientras que organismos de socorro reportaron discrepancias en las cifras respecto a los datos de la policía nacional

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Durante la Semana Santa de 2026 en Nicaragua, al menos 36 personas fallecieron por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según cifras oficiales. (Cortesía: Intur)
Durante la Semana Santa de 2026 en Nicaragua, al menos 36 personas fallecieron por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según cifras oficiales. (Cortesía: Intur)

Durante la Semana Santa, al menos 36 personas murieron en Nicaragua por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según informaron autoridades y organismos de socorro.

El reporte oficial fue presentado por el gobierno nicaragüense, quien detalló que 21 de las víctimas fallecieron en accidentes viales, 12 por sumersión y 3 por homicidios. Las cifras fueron difundidas a través de los medios oficiales y replicadas por la agencia EFE.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que los accidentes de tránsito representaron la principal causa de mortalidad durante el asueto. Estos incidentes dejaron un saldo de 21 fallecidos, seis más que durante la Semana Santa del año anterior, cuando se registraron 15 muertes por esta causa.

Los datos oficiales también señalan que la mayoría de los homicidios y ahogamientos ocurrieron entre personas en estado de ebriedad, un factor recurrente durante los días festivos.

Según la información recogida por EFE, al menos 5.8 millones de personas se movilizaron durante la Semana Santa, principalmente hacia las playas del Pacífico, lo que incrementó la exposición a riesgos viales y acuáticos. La Cruz Blanca, organización de socorro nicaragüense, reportó 15 muertes por sumersión, un número superior al informado por la policía, e incluyó entre las víctimas a un menor de edad. Además, sus equipos rescataron con vida a 184 personas y atendieron a otras 86 que sufrieron heridas, cortes o golpes en los balnearios del país.

La prensa local, en su seguimiento extraoficial, elevó la cifra total de fallecidos a 42, con 23 muertes asociadas a accidentes viales, 15 a sumersión y 4 a homicidios. Estas divergencias en los conteos fueron reflejadas en distintas coberturas, que también subrayaron la intensidad de la movilidad interna y los desafíos para los servicios de emergencia.

Las autoridades y organismos de socorro de Nicaragua contabilizaron 12 muertes por sumersión y tres por homicidios en el reciente asueto nacional.(Cortesía: Intur)
Las autoridades y organismos de socorro de Nicaragua contabilizaron 12 muertes por sumersión y tres por homicidios en el reciente asueto nacional.(Cortesía: Intur)

El año pasado, las autoridades registraron 34 muertes durante la Semana Santa: 15 por accidentes de tránsito y 8 entre homicidios y ahogamientos, según los datos oficiales. La tendencia al alza en los incidentes viales se ha mantenido durante el primer trimestre de 2026. Solo en enero se reportaron 48 víctimas mortales en las carreteras, y el acumulado de enero y febrero alcanzó 151 muertes, de acuerdo con el monitoreo de reportes locales.

El balance de las festividades confirma que los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte accidental en Nicaragua en el inicio del año, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, la Cruz Blanca y la cobertura de la prensa local, citados por EFE.

Durante el primer trimestre de 2026, los accidentes de tránsito se consolidaron como una de las principales causas de muerte accidental en Nicaragua, de acuerdo con informes de medios locales y el seguimiento de fuentes oficiales. En enero se reportaron al menos 48 víctimas fatales en las carreteras del país, cifra que aumentó a 151 muertes acumuladas durante los dos primeros meses del año, según datos recopilados por la prensa nacional. Entre enero y mediados de marzo de 2026, al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio, según registros de medios locales. El primer caso ocurrió el 25 de enero en Managua.

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