América Latina

El gobierno de Kast defendió el retiro de más de 40 decretos ambientales: “Cuando tres araucarias impiden una obra nos parece un exceso”

Organizaciones medioambientales y la oposición llamaron a marchar en protesta este domingo en Santiago

Guardar
El ministro de la Secretaría
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que a Chile “le falta flexibilidad en la protección del medio ambiente".

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este miércoles la decisión del gobierno de retirar desde la Contraloría 43 decretos medioambientales ingresados por la administración de Gabriel Boric, asunto que desató las críticas de la oposición y organizaciones ecologistas, desde donde llamaron a una marcha en protesta para este domingo en el centro de Santiago.

Entre los decretos que ya no van más se incluyen normas de calidad ambiental y regulaciones de emisión de contaminantes para las industrias, la creación de áreas protegidas e iniciativas para proteger el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, especies amenazadas.

En entrevista con Tele13 Radio, García Ruminot sostuvo que el objetivo final es “fortalecer la inversión”, y puso como ejemplo la construcción de una ruta hacia Argentina que fracasó debido a restricciones ambientales.

“¿Qué pasó? Que fueron pasando los meses, el tema no se resolvió, la empresa finalmente se retira de la obra porque los costos no es posible soportarlos y hemos quedado sin una obra fundamental para la integración de La Araucanía con las provincias respectivas en Argentina, y generando un enorme daño además a comunidades mapuche”, señaló el secretario de Estado.

Debido a esto, aseguró que a Chile “le falta flexibilidad en la protección del medio ambiente. No es que no se proteja, si todos queremos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestros paisajes hermosos, en fin, pero cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente como es un camino internacional, nos parece francamente un exceso”, razonó.

También recordó el caso de varios comités de vivienda, los que no han podido acceder a subsidios para la reconstrucción de sus casas post incendios forestales porque “se encuentran con algún tipo de especie que pueden tener o pueden llegar a tener algún valor arqueológico, y eso significa que pasan meses, pasan años y las familias no pueden tener su vivienda”, manifestó.

“Lo que uno se pregunta es por qué no hemos logrado hacer un trazado que permita incorporar las araucarias al diseño y al paisaje”, reflexionó al cierre la autoridad.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego,
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, pidió a los manifestantes marchar pacíficamente.

Manifestación en la Alameda

En paralelo, la oposición y diversas organizaciones ecologistas llamaron a una marcha de protesta este domingo, la que partirá a las 11:00 horas en el Metro Universidad Católica (frente al GAM), y recorrerá la Alameda hasta el Metro Universidad de Chile.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, encargado de autorizar la marcha, hizo un llamado a los asistentes a manifestarse pacíficamente.

“La manifestación es un derecho de la democracia. Cuando a ti no te gusta una medida que hace un gobierno, tienes el derecho de manifestarte. Lo único que yo le pido a quienes se manifiesten es que lo hagan de manera pacífica y que cuiden aquello que nos ha costado tanto recuperar“.

Ello, puesto que “recuperar la Alameda ha sido un trabajo titánico. Hoy día luce bella, luce limpia y segura. Por favor, que estas manifestaciones no empañen aquello que hemos hecho entre todos", cerró la autoridad regional.

Temas Relacionados

ChileJosé García RuminotDecretos ambientalesClaudio Orrego

Últimas Noticias

Calendario de Semana Santa: Procesiones, eucaristías y la alfombra más larga de El Salvador

Una programación intensa involucrará numerosas actividades litúrgicas, desde misas y procesiones hasta la confección de una alfombra monumental, invitando a la participación de feligreses, visitantes, artistas y voluntarios de diversas regiones

Calendario de Semana Santa: Procesiones,

El gobierno dominicano refuerza la bioseguridad para contener la peste porcina africana

La suspensión del sacrificio masivo y el fortalecimiento de las medidas sanitarias han permitido controlar los brotes en granjas certificadas, manteniendo la producción y reduciendo la tasa de contagio, según autoridades y organismos internacionales

El gobierno dominicano refuerza la

Chile: ex carabinero que dejó ciega a una senadora en el estallido social pidió el indulto presidencial

El excapitán, Patricio Maturana, fue sentenciado a 12 años de cárcel tras lanzar una bomba lacrimógena al rostro de Fabiola Campillai en 2019

Chile: ex carabinero que dejó

Las renuncias de tres altas funcionarias sacuden a la administración de Rodrigo Paz en Bolivia

La última fue la vocera presidencial que, tras un error comunicativo en relación con la diplomacia entre Chile y Bolivia, presentó su dimisión. Antes renunciaron la viceministra de Autonomías y la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

Las renuncias de tres altas

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia pone en riesgo a 200.000 empleos

La incertidumbre por aranceles de hasta el 50% ya redujo el comercio bilateral

La guerra comercial entre Ecuador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un enfermero fichaba en el

Un enfermero fichaba en el hospital y se iba a trabajar a un supermercado: se enfrenta a 18 meses de prisión y al pago de 70.000 euros

En el 30 aniversario de Alas y Raíces, se celebrará la Reunión Nacional de Cultura Infantil 2026: dónde será y de qué trata

Silvia de Suecia celebra 50 años de reinado al ritmo de ‘Mamma Mia!’: una fiesta con un precio de entre 300 y 500 euros por persona y grandes ausencias

VIDEO de mujer captada bronceando sus piernas en balcón de Palacio Nacional desata polémica

Economía en “clave K”, inflación y riesgo país: las claves de Miguel Kiguel sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Bessent afirma que la permanencia

Bessent afirma que la permanencia de Powell como gobernador tras su salida apenas tiene precedentes históricos

Isabel Díaz Ayuso invita a seguir la "emoción, incertidumbre y competición" de la Fórmula E en el Jarama

Argentinos en Baleares organizan exposiciones y proyecciones contra el golpe militar de Videla

Suben a 4 las víctimas de un misil iraní en Cisjordania con la muerte de una embarazada

EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela por falta de "riesgo de detención injustificada"

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Lisa Kudrow decidió decirle adiós al bótox para siempre: “No juzgo a nadie por hacerlo”

El fenómeno de “EPiC”, la película que revive la energía y los miedos ocultos de Elvis Presley

Sterling K. Brown y Dan Fogelman celebran la confirmación de una nueva temporada de “Paradise”: la serie arrasa en reproducciones y premios

Llega el primer vistazo de la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Tom Hanks y su homenaje a George Harrison: “Es un artista que nunca pasa de moda”