El gobierno de Kast defendió el retiro de más de 40 decretos ambientales: “Cuando tres araucarias impiden una obra nos parece un exceso”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que a Chile “le falta flexibilidad en la protección del medio ambiente".

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este miércoles la decisión del gobierno de retirar desde la Contraloría 43 decretos medioambientales ingresados por la administración de Gabriel Boric, asunto que desató las críticas de la oposición y organizaciones ecologistas, desde donde llamaron a una marcha en protesta para este domingo en el centro de Santiago.

Entre los decretos que ya no van más se incluyen normas de calidad ambiental y regulaciones de emisión de contaminantes para las industrias, la creación de áreas protegidas e iniciativas para proteger el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, especies amenazadas.

En entrevista con Tele13 Radio, García Ruminot sostuvo que el objetivo final es “fortalecer la inversión”, y puso como ejemplo la construcción de una ruta hacia Argentina que fracasó debido a restricciones ambientales.

“¿Qué pasó? Que fueron pasando los meses, el tema no se resolvió, la empresa finalmente se retira de la obra porque los costos no es posible soportarlos y hemos quedado sin una obra fundamental para la integración de La Araucanía con las provincias respectivas en Argentina, y generando un enorme daño además a comunidades mapuche”, señaló el secretario de Estado.

Debido a esto, aseguró que a Chile “le falta flexibilidad en la protección del medio ambiente. No es que no se proteja, si todos queremos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestros paisajes hermosos, en fin, pero cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente como es un camino internacional, nos parece francamente un exceso”, razonó.

También recordó el caso de varios comités de vivienda, los que no han podido acceder a subsidios para la reconstrucción de sus casas post incendios forestales porque “se encuentran con algún tipo de especie que pueden tener o pueden llegar a tener algún valor arqueológico, y eso significa que pasan meses, pasan años y las familias no pueden tener su vivienda”, manifestó.

“Lo que uno se pregunta es por qué no hemos logrado hacer un trazado que permita incorporar las araucarias al diseño y al paisaje”, reflexionó al cierre la autoridad.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, pidió a los manifestantes marchar pacíficamente.

Manifestación en la Alameda

En paralelo, la oposición y diversas organizaciones ecologistas llamaron a una marcha de protesta este domingo, la que partirá a las 11:00 horas en el Metro Universidad Católica (frente al GAM), y recorrerá la Alameda hasta el Metro Universidad de Chile.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, encargado de autorizar la marcha, hizo un llamado a los asistentes a manifestarse pacíficamente.

“La manifestación es un derecho de la democracia. Cuando a ti no te gusta una medida que hace un gobierno, tienes el derecho de manifestarte. Lo único que yo le pido a quienes se manifiesten es que lo hagan de manera pacífica y que cuiden aquello que nos ha costado tanto recuperar“.

Ello, puesto que “recuperar la Alameda ha sido un trabajo titánico. Hoy día luce bella, luce limpia y segura. Por favor, que estas manifestaciones no empañen aquello que hemos hecho entre todos", cerró la autoridad regional.