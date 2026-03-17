América Latina

Bolsonaro mostró mejores pero sigue en terapia intensiva y sin previsión de alta

Sus abogados renuevan ante el Supremo el pedido de arresto domiciliario “humanitario”, rechazado en múltiples ocasiones

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ARCHIVO – El ex presidente
ARCHIVO – El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien se le permitió temporalmente salir de su arresto domiciliario para recibir tratamiento médico, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025 (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

Jair Bolsonaro registró una nueva mejoría en su cuadro clínico este martes, según el parte médico emitido por el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado desde el viernes tras ser trasladado de urgencia desde la prisión de Papuda. Los indicadores de inflamación volvieron a descender y los médicos decidieron mudarlo a una habitación distinta dentro de la unidad de cuidados intensivos, considerada más adecuada para su estado actual. Sin embargo, el ex mandatario brasileño de 70 años no tiene fecha de alta y continúa bajo apoyo clínico intensivo, con fisioterapia respiratoria y motora.

La hospitalización se produjo después de que Bolsonaro presentara fiebre alta, escalofríos, episodios de vómitos y dificultades para respirar en su celda. Los estudios confirmaron una neumonía bacteriana bilateral causada por broncoaspiración: el paso accidental de contenido digestivo hacia las vías respiratorias. Ese mecanismo es una complicación recurrente derivada de las graves heridas abdominales que sufrió en septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Desde entonces, Bolsonaro ha atravesado más de una decena de intervenciones quirúrgicas y ha acumulado un historial clínico de complejidad creciente.

La evolución de los últimos días no ha sido lineal. El sábado, apenas un día después del ingreso, los médicos detectaron un deterioro en la función renal que obligó a ampliar la cobertura antibiótica. El domingo, ese cuadro comenzó a revertirse, y el lunes su esposa, Michelle Bolsonaro, informó en redes sociales que había sido trasladado a una unidad de cuidados semi-intensivos. El parte del martes precisó que, en realidad, el cambio fue de habitación dentro de la misma unidad de cuidados intensivos, en un espacio calificado como más apropiado para su condición. La aclaración marcó una diferencia clínica relevante respecto a la comunicación del lunes.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses impuesta en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo halló culpable de encabezar una trama para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. La sentencia incluyó cargos por tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho. El plan contemplaba, según el tribunal, el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes. Bolsonaro ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

FOTO DE ARCHIVO-El senador Flavio
FOTO DE ARCHIVO-El senador Flavio Bolsonaro asiste a una conferencia de prensa fuera de un hospital, mientras su padre, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro está hospitalizado, mientras cumple una condena de 27 años por planear un golpe contra su sucesor, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasilia, Brasil. 13 de marzo de 2026 REUTERS/Adriano Machado

La defensa aprovechó la hospitalización para renovar este martes su solicitud de arresto domiciliario por razones humanitarias ante el STF. Es la última de una serie de peticiones similares que el tribunal ha rechazado de forma reiterada. El 5 de marzo, la Primera Sala del STF denegó por unanimidad una solicitud idéntica: los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia sostuvieron que el estado de salud del ex presidente no justifica un régimen de reclusión domiciliaria, y que el sistema penitenciario dispone de recursos suficientes para atender sus necesidades médicas. De Moraes, relator del caso, citó además como impedimento concreto la manipulación deliberada de la tobillera electrónica que Bolsonaro debía portar, episodio que el juez describió como un intento flagrante de fuga.

El STF autorizó este martes que los abogados de la defensa visitaran a Bolsonaro en el hospital. La medida tiene alcance procesal y no implica modificación alguna en las condiciones del cumplimiento de la pena. El cardiólogo del ex presidente señaló, según informó Associated Press, que era improbable un retorno a la cárcel en los próximos días, dado que el tratamiento requiere administración intravenosa en entorno hospitalario.

La situación de Bolsonaro transcurre en un contexto político cargado. Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, ya anunció su candidatura a la presidencia para los comicios de 2026, en los que buscará enfrentarse a Lula. El caso también generó tensión diplomática con Washington: el presidente Donald Trump, aliado declarado de Bolsonaro, impuso aranceles a Brasil invocando el proceso judicial contra el exmandatario y lo calificó de persecución política. El STF rechazó la semana pasada la solicitud de la defensa para que Darren Beattie, asesor del gobierno de Trump, pudiera visitar a Bolsonaro en prisión, al considerar que la visita carecía de encuadre diplomático legítimo.

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