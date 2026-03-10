América Latina

La SIP alertó el deterioro dramático en el índice sobre libertad de expresión y prensa en América

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho

El presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet (i) y el periodista Armando Castilla (d) y la investigadora de la Universidad Católica Andres Bello, Argelia Perozo (en pantalla) participan durante la presentación del Índice de Chapultepec (México). EFE/José Méndez

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el martes de un deterioro “de alcance dramático” de la libertad de expresión y prensa en América en el último año, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias y exilios en varios países, según barómetro regional.

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

República Dominicana ocupa el primer lugar del índice y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en Venezuela.

Le siguen Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá, países con bajas restricciones durante el periodo analizado, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

Para los autores del informe, “se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región” debido a la violencia ejercida y la impunidad agravada en “México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela”.

El deterioro no discrimina entre ideologías y “las libertades de prensa y expresión no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política” que caracterizan a la región en los últimos años, según el informe.

Tres periodistas heridos durante protestas
Tres periodistas heridos durante protestas en Caracas. (Cortesía El Pitazo)

Los países peor evaluados tienen “presidencialismos autoritarios” y, en ellos, el entorno contrario a esas libertades suele estar vinculado al poder ejecutivo, aseguran los autores del trabajo.

Identifican asimismo patrones comunes en los métodos para silenciar al periodismo independiente: criminalización desde los poderes del Estado; estigmatización pública de periodistas, acompañada a veces de agresiones de grupos de choque; presión financiera sobre medios críticos; leyes que penalizan a quienes critican a los jerarcas, y ausencia de mecanismos eficaces de protección frente a la violencia de grupos criminales.

El índice señala el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de prensa “experimentaron un deterioro significativo” tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El país cayó del cuarto puesto de la edición anterior -en la categoría con “baja restricción” a esos derechos- al 11º puesto (“con restricción”, como Argentina), en un año marcado por “una estigmatización de los espacios de periodismo crítico, por parte del propio presidente Trump y voceros importantes de su administración”.

El despido de más de 500 empleados de la Voz de América, el servicio internacional de radiodifusión financiado por el gobierno estadounidense, y las 170 agresiones sufridas por periodistas durante coberturas, son ejemplos de ese deterioro para la SIP.

(Con información de AFP)

