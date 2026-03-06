América Latina

Una encuesta arrojó que el 42% de los chilenos le cree a Kast tras quiebre con Boric por el cable submarino a China

En tanto, el 33% dijo estar de parte del actual mandatario, mientras que otro 20% aseguró no creerle a ninguno

Un 61% señaló que el gobierno de Boric no entregó toda la información necesaria sobre el cable submarino a China.

La última entrega de Plaza Pública de Cadem, publicada este jueves, arrojó que el 42% de los chilenos cree que el presidente electo, José Antonio Kast, habló con la verdad tras la polémica surgida con Gabriel Boric sobre la información entregada por él y su gobierno acerca del cable submarino entre Chile y China, asunto que terminó por cortar las relaciones entre ambos. En tanto, el 33% dijo creerle al mandatario saliente, mientras que un 20% sostuvo que no le cree a ninguno.

El sondeo reveló además que el 80% de quienes se ubican a la derecha del espectro político confía en las razones que dio Kast para dar por finalizado el traspaso de mando, mientras que el 83% de aquellos que se identifican con algún partido de izquierda señalaron creerle a Boric.

Asimismo, el 93% de los encuestados aseguró haberse enterado de una u otra manera del quiebre entre ambos mandatarios.

El 85% de los entrevistados se enteró del quiebre entre ambos mandatarios.

Traspaso de mando

Cabe recordar que tras una tensa reunión en La Moneda con Boric que no duró más de cinco minutos, Kast canceló las reuniones bilaterales entre los futuros ministros y sus pares actuales, dando por finalizado el proceso de traspaso de mando.

En esa línea, la encuesta reveló que el 85% de los entrevistados se enteró del quiebre entre ambos y un 39% de ellos le atribuyó la responsabilidad a Boric, versus el 32% que sostuvo que la culpa del impasse la tuvo Kast y otro 25% que aseguró que ambas autoridades eran igual de responsables de la inédita situación.

Tocante a la entrega de información sobre el proyecto de cable submarino a China hacia las nuevas autoridades -meollo del asunto-, un 61% señaló que el gobierno de Boric no entregó toda la información necesaria; otro 59% sostuvo que no lo hizo de manera oportuna; el 58% dijo que el gobierno no fue “transparente”, y un 55% aseguró que definitivamente la actual administración faltó a la verdad.

Sin embargo, el 57% de los entrevistados manifestó no estar de acuerdo con la decisión de Kast de cortar relaciones y terminar con el traspaso de mando, mientras que el 34% apoyó dicha resolución.

En el mismo ítem, el 78% dijo estar de acuerdo con la conformación de una “fuerza de tarea administrativa” a cargo del futuro jefe del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázabal, cuya misión será analizar a fondo toda la información entregada por la administración de Boric desde todos los ministerios y evaluar acciones legales en caso de detectarse cualquier irregularidad.

Tocante a la popularidad del presidente Boric, el 36% de los entrevistados dijo que aún aprueba su gestión, versus un 58% que la desaprueba, dos puntos más que la semana pasada.

Al cierre, el 52% de los encuestados dijo creer que al país le irá bien bajo la administración de José Antonio Kast (-5 respecto de la semana anterior), mientras que un 24% aseguró que le irá definitivamente mal (+5).

