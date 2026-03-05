Irán le agradeció a Brasil por la condena a la ofensiva de EEUU e Israel, pero crecen los riesgos económicos y de seguridad

Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel, se ve sobre una plaza vacía en Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

El embajador de Irán en Brasil, Abdollah Nekounam, agradeció al gobierno brasileño por su condena a los ataques de Estados Unidos contra su país. “Hemos recibido la declaración del gobierno brasileño respecto a los ataques contra Irán y apreciamos la condena de la agresión estadounidense por parte del gobierno brasileño. Consideramos esta acción valiosa, en cuanto llama la atención sobre los valores humanos, la soberanía y la independencia de los gobiernos”, dijo.

Estas declaraciones llegan en un momento delicado para Brasil, cuyo presidente Lula ha recuperado recientemente las relaciones con Donald Trump, con quien debía reunirse el próximo 16 de marzo en Washington. Una reunión cuyo aplazamiento ahora es casi seguro según el entorno de Lula, aunque no haya ningún comunicado oficial. Entre las posibles razones del aplazamiento están la escalada en Medio Oriente y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que llevó a la eliminación de la mayor parte de los aranceles también contra Brasil, pero también quizá una política exterior que desde Brasilia intenta hacer convivir a los opuestos. “Ahora soy amigo de Trump. No deja de repetir que entre nosotros hay sintonía y que fue amor a primera vista”, había declarado Lula en diciembre. En visita a India el pasado 22 de febrero, en cambio, el tono fue otro. Refiriéndose a Estados Unidos, “que están amenazando a Irán”, Lula había dicho que “hay que poner un freno, el mundo necesita tranquilidad”. Pocas semanas antes, en enero, el régimen iraní, en apenas dos días de protestas, mató a más de 30 mil personas. En esa ocasión, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Itamaraty, además de expresar pesar por las víctimas, declaró que “corresponde exclusivamente al pueblo iraní decidir, de manera soberana, sobre el futuro de su propio país”. Sobre el ataque de Estados Unidos e Israel del sábado pasado contra Irán, Lula no se expresó directamente, pero, en visita a una fábrica de medicamentos en el estado de San Pablo, se limitó a una broma, diciendo que, en un momento en que al encender la televisión no se habla más que de guerra e invasiones, estos medicamentos “son nuestro misil”, afirmó.

En lugar de Lula, hablaron su asesor especial para la política exterior, Celso Amorim, y el Itamaraty. En una entrevista con el sitio de noticias Poder360, Amorim declaró que Irán no es Irak y no será un títere. “Irán no desaparecerá, ni se rendirá, ni se prestará a tener un régimen que sea una marioneta de otra gran potencia. Ahora, no sé exactamente cómo se desarrollarán las cosas. Sé que Irán es un país importante, con personalidad, y pienso que reaccionará a cualquier intento de dominio absoluto”, declaró Amorim. Según la revista Veja, Brasil vivió “un cortocircuito diplomático” entre el Palacio presidencial del Planalto —que quería proponer de nuevo a Lula como posible mediador, como ocurrió sin resultado con Ucrania— y el Itamaraty, que fue tomado por sorpresa por la propuesta que luego fue retirada. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, como hicieron China y Rusia, condenó los ataques. “El gobierno brasileño condena y expresa profunda preocupación por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Los ataques ocurrieron en el contexto de las negociaciones en curso entre las partes, que representan la única vía posible para alcanzar la paz, una posición tradicionalmente defendida por Brasil en la región”, se lee en el texto. “Brasil invita a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación a fin de evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles”, concluye el comunicado.

En una conferencia de prensa en Brasilia, el embajador de Irán habló de una comunicación con el Itamaraty, pero no quiso dar detalles. “En cuanto a las relaciones de nuestra embajada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera natural la embajada dialoga y conversa con el Ministerio y ciertamente es un diálogo institucional para el cual no hay necesidad de publicación por parte de la prensa”, dijo. También en Brasil, como en otras partes del mundo, las mezquitas chiitas publicaron en sus redes sociales condolencias por la muerte del ayatolá Ali Khamenei, así como se abrieron libros para la firma de condolencias. No se sabe si el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira pondrá su firma como hizo el pasado 19 de mayo en el primer aniversario de la muerte del expresidente de Irán Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente de helicóptero el 19 de mayo de 2024. Raisi fue apodado “el carnicero de Teherán” por su papel en la represión de las minorías, los opositores políticos y los manifestantes.

Un retrato del líder supremo iraní Sayyed Ali Jamenei acompaña un mensaje en portugués de la Asociación Religiosa Beneficente Islámica de Brasil (ARBIB) sobre el concepto de martirio y liderazgo islámico.

En cuanto al impacto político de la crisis en Medio Oriente, en el frente interno el principal precandidato del centroderecha, Flávio Bolsonaro, está capitalizando las polémicas sobre la posición del Ejecutivo de Lula, que en X definió como “inaceptable”. “Brasil no necesita interferir en los conflictos regionales, ni asumir un papel de liderazgo en controversias que no nos pertenecen. Lo que no puede hacer es elegir una alineación moralmente equivocada, legitimando un régimen que promueve la inestabilidad y amenaza a los países socios para nuestro interés estratégico”, concluyó, dando a entender que si la escalada en Medio Oriente continuara, la política exterior de Lula podría ser uno de los principales temas de la campaña electoral.

En el frente internacional, el grupo BRICS, del cual tanto Irán como Brasil forman parte, está dividido y no se reunirá ni emitirá ningún comunicado. Entre sus miembros, recordamos, figuran los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que participa en las actividades del bloque sin haber oficializado su participación. Ambos fueron golpeados en estos días por misiles iraníes. Es, por tanto, un escenario radicalmente distinto al de junio de 2025, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel para destruir las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow empujaron a los 11 países del bloque —cuya presidencia en ese momento estaba justamente en manos de Brasil— a reaccionar con un comunicado. “La participación en los BRICS no incluye la obligación de proporcionar asistencia mutua en caso de agresión armada y que, por el momento, no hay contactos dentro del grupo en lo que respecta a Irán”, dijo el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal rusa Ria Novosti.

En cuanto a la economía, si el conflicto se prolongara en los próximos meses, existe el temor de inflación en Brasil y, por lo tanto, el riesgo de que la tasa Selic no logre bajar. Sobre el tema tomó la palabra el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que debería dimitir en los próximos días para preparar la campaña electoral, probablemente como candidato al gobierno del estado de San Pablo. Su ministerio está monitoreando la situación internacional y está listo para actuar con prontitud, pero según Haddad todavía es pronto para saber si entre los impactos de lo que está ocurriendo en Medio Oriente podría haber una dificultad para reducir en los próximos meses la tasa Selic, hoy en 15%, el nivel más alto en casi 20 años. El tipo de interés real (Selic descontado por inflación) es de alrededor del 9,23% anual, situando a Brasil con el segundo tipo real más alto del mundo. “Debemos esperar y, en caso, prepararnos para un empeoramiento del contexto económico”, declaró durante una clase universitaria en San Pablo. Finalmente, relacionó el conflicto en curso con la cuestión china. “Todos los conflictos, incluido el actual, tienen que ver con China, que es el mayor importador de petróleo de Irán”, concluyó.

La pregunta que muchos analistas se hacen ahora es si Brasil será utilizado por sociedades pantalla iraníes para nuevas triangulaciones también con China. Según una información exclusiva de Infobae, desde 2024 en el gigante latinoamericano se han abierto sociedades que tienen como socios empresas basadas en los Emiratos Árabes Unidos y ciudadanos iraníes residentes en Brasil, ya sea como socios o como empleados. Uno de ellos trabajó para las Líneas Navieras de la República Islámica de Irán (IRISL en el acrónimo inglés), sancionadas por Estados Unidos y Europa. Estas sociedades brasileñas realizan comercio entre Brasil, Medio Oriente y China. Algunas utilizan el Puerto de Pecém, en el estado de Ceará, que es una zona de libre comercio y que, por lo tanto, ofrece ventajas fiscales a quienes exportan.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sonríe durante la ceremonia de presentación de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el palacio presidencial de Planalto, el jueves 26 de febrero de 2026, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)

En Brasil es también muy alto el riesgo de atentados, reales y cibernéticos. Ha generado alerta el hecho de que el nuevo comandante de las Guardias Revolucionarias Islámicas sea Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por haber estado entre los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994. En aquel momento, Brasil fue utilizado como base logística para los terroristas de Hezbollah, que fueron los ejecutores materiales del atentado. Además, siempre en el gigante latinoamericano, en 2023 la operación Trapiche frustró una serie de ataques contra objetivos israelíes organizados por Hezbollah. Si la escalada continuara, se teme que puedan producirse nuevos episodios. También en el frente cibernético la alerta es altísima. Los hackers iraníes al servicio del régimen se han formado históricamente con sus colegas rusos, que tienen una larga tradición, lamentablemente exitosa, en el sector. En Estados Unidos en el pasado fueron lanzados ataques ransomware, es decir, con solicitud de rescate, por parte de grupos hackers iraníes como Charming Kitten y Rocket Kitten. Actualmente, se monitorean grupos como Handala que han intensificado actividades de ataque informático contra objetivos estadounidenses y sus aliados, incluyendo phishing y operaciones de recopilación de datos. “El espionaje informático iraní se ha reanudado después de una breve pausa durante los primeros ataques militares, y frentes hacktivistas con vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) están avanzando reivindicaciones y amenazas de ataques desestabilizadores”, alertó John Hultquist, jefe analista del Google Threat Intelligence Group.

Finalmente, en un análisis titulado “La mafia post-Khamenei del IRGC”, el experto en crímenes financieros Matthew Hedger alerta sobre el riesgo futuro, en caso de colapso definitivo del régimen iraní, de una evolución hacia el crimen de sus servicios de seguridad e inteligencia, como ya ocurrió con el colapso de la Unión Soviética. “En condiciones de fragmentación del régimen, los operadores del IRGC que queden varados en el exterior podrían aprovechar las redes ya existentes de narcotráfico, evasión de sanciones y comercio petrolero ‘en la sombra’ para formar un consorcio híbrido de crimen e inteligencia”. “A diferencia del caso ruso de los años noventa, las finanzas digitales, las infraestructuras vinculadas a las criptomonedas y mecanismos ya maduros de arbitraje de sanciones podrían acelerar tal consolidación”, escribe Hedger.

Los dos servicios de seguridad son la Guardia Revolucionaria Islámica, en particular su Fuerza Quds, que conduce operaciones externas especiales, y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad, el MOIS, que supervisa la represión interna y la recopilación de inteligencia en el exterior. Según Hedger, “desde 1979, Irán ha institucionalizado el uso de intermediarios criminales como instrumentos de estrategia asimétrica”. Entre los ejemplos más conocidos está la participación de Hezbollah en América Latina en numerosos tráficos ilícitos, comenzando por el narcotráfico, y también, más recientemente, el uso de criptomonedas para operaciones “atribuibles a entidades iraníes sancionadas, incluidas transacciones que involucran Tether y otros activos digitales asociados a ventas de petróleo en la sombra”. Entre las medidas que Hedger aconseja está la identificación del personal del IRGC y del MOIS en el exterior que opera bajo cobertura diplomática o comercial. “La preparación de listas de vigilancia, la revisión de visados y una planificación coordinada de sanciones deberían estar preparadas antes de que se produzca una eventual inestabilidad”, concluye el experto.