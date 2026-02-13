América Latina

Gendarmería de Chile liberó a otro reo por error y el gobierno suspendió las vacaciones de su alto mando

Van ocho casos similares en el último año y los funcionarios implicados en los dos últimos ya fueron destituidos

Dos reos fueron puestos en libertad esta semana tras garrafales errores administrativos de Gendarmería de Chile.

Durante esta semana, dos reos fueron puestos en libertad en Santiago y Viña del Mar tras garrafales errores administrativos de Gendarmería de Chile que suman ocho casos similares en un año, asunto que llevó este jueves al Gobierno a suspender las vacaciones de su alto mando e instruir una doble revisión en los protocolos de seguridad de dicha institución.

De acuerdo al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, en la reunión telemática en la que el alto mando de Gendarmería acordó volver de su descanso también les transmitió “el principio de la doble revisión a lo que ya está recogido en los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando”.

“Esto significa que no hay excepción alguna para que no exista una revisión doble de cada una de estas libertades que se ofrecen. Todas las unidades deben cumplirla y además estamos modificando el procedimiento para que quede constancia escrita de esta revisión”, agregó la autoridad.

Muñoz recordó que el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya removió de su cargo a los gendarmes responsables en ambos casos y abrió los sumarios internos respectivos, asegurando que el hilo no se cortará por lo más delgado.

“Cuando digo responsabilidad en toda la línea, tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control que deben ejercer para que se cumpla con este protocolo”, complementó.

A renglón seguido, señaló que el gobierno le ha dado todo su respaldo al director nacional de Gendarmería y que el próximo lunes 16 se reunirá presencialmente con toda su dirigencia en Santiago.

Cuenta con nuestro respaldo, y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es reforzar las instrucciones que el propio director nacional ha entregado a cada una de sus jefaturas a nivel nacional”, cerró el subsecretario Muñoz.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, detalló que en 2024 hubo 48 reos que murieron por riñas en todo el país y que en 2025 esta cifra bajó a 27.

Director de Gendarmería: “tenemos el control de las cárceles”

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, sostuvo en conversación con Radio Infinita que, a pesar del alto nivel de violencia que existe en los penales chilenos, la institución mantiene “el control de las cárceles”.

“Tenemos un nivel de violencia altísimo que lo estamos conteniendo. No nos vemos intimidados, tampoco estamos sobrepasados. Nosotros tenemos el control de las cárceles”, aseguró taxativo.

“Si no tuviéramos el control, entonces no podríamos entrar a la hora que queramos a los sectores que nosotros deseamos. Entramos y allanamos donde nosotros queramos”, razonó a renglón seguido.

Pérez detalló que en 2024 hubo 48 reos que murieron por riñas o ataques en todo el país y que en 2025 esta cifra bajó a 27, lo que representa casi un 50% menos gracias “al esfuerzo que desplegamos por una cobertura nacional”.

Tocante a la sobrepoblación penal, indicó que actualmente “tenemos más de 63.000 internos distribuidos en 81 establecimientos penitenciarios”, población que ha crecido un 40% en los últimos cinco años, sin que haya aumentado la dotación de uniformados a cargo de su custodia.

“Gendarmería sufrió durante muchas décadas el abandono estatal”, expuso de paso, valorando la reforma constitucional propuesta por el Gobierno que busca traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, lo que permitirá mejoras sustanciales “en materia de dotación, de tecnología y de infraestructura”.

“Por primera vez se pone una atención de verdad en lo que es el sistema penitenciario, más que anuncios”, manifestó.

Finalmente, Pérez recordó que “el año pasado desvinculamos 107 funcionarios por casos de corrupción y lo que va del año, 11”, por lo que valoró el actuar de los gremios que agrupan a los gendarmes a lo largo de todo el país, lo que han demostrado su “disposición a no defender a los malos elementos”, remató.

