América Latina

Estos son los 13 partidos políticos que están a punto de desaparecer en Chile

Entre las colectividades que no consiguieron el mínimo de votos o representación ciudadana exigidos por la ley se cuenta el histórico Partido Radical

Guardar
La Ley N° 18.603, Orgánica
La Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos obliga a obtener el 5% de los votos o elegir cuatro parlamentarios en dos regiones distintas en la últimas elecciones de diputados.

A inicios de esta semana, el Servicio Electoral (Servel) comenzó a enviar a 13 partidos políticos sendas notificaciones de disolución luego de que no consiguieran el mínimo de representación ciudadana exigido por la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, a saber, obtener el 5% de los votos o sacar cuatro parlamentarios en dos regiones distintas en la últimas elecciones de diputados, realizadas en diciembre de 2025.

Dicha ley busca evitar la fragmentación excesiva del sistema político, asegurando que solo sobrevivan los partidos con respaldo ciudadano real. Así las cosas, he aquí la lista con las 13 colectividades que están a punto de desaparecer -de todo el espectro político-, entre los que se cuenta el histórico Partido Radical, fundado hace más de 160 años.

1.- Acción Humanista.

2.-Federación Regionalista Verde Social.

3.- Evópoli.

4.-Demócratas.

5.-Partido Radical.

6.-Amarillos.

7.-Partido Social Cristiano.

8.-Partido Humanista.

9.-Partido de Trabajadores Revolucionarios.

10.-Partido Popular.

11.-Igualdad.

12.-Alianza Verde Popular-

13.-Partido Ecologista Verde.

Al menos tres partidos apelarán
Al menos tres partidos apelarán ante el Tribunal Electoral.

Los partidos que apelarán

Sin embargo, no todo está perdido para algunas de estas colectividades y al menos tres de ellas alistan su apelación ante el Tribunal Electoral, tal como lo señaló Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social.

“Estamos preparados y tenemos la plena certeza que en el Tribunal Calificador de Elecciones vamos a ganar, pues tenemos cinco parlamentarios elegidos entre las elecciones de 2022 y el año pasado”, sostuvo Mulet.

En la misma línea, el diputado radical Rubén Oyarzo dijo no haber recibido aún notificación alguna del Servel.

“Mi trayectoria política ha pasado por distintas etapas, pero hoy mi convicción está firme en la centroizquierda. Sigo militando en el Partido Radical y no he recibido ninguna notificación de disolución de parte del Servel”, manifestó.

Finalmente, en la vereda de la derecha, desde Evópoli también reaccionaron a la noticia e informaron que ya contrataron al abogado Juan José Ossa, exministro del presidente Sebastián Piñera y reputado abogado experto en derecho civil, a fin de revertir la decisión del Servel y evitar su desaparición.

Temas Relacionados

ChileServelPartidos políticosPartido RadicalJaime MuletRubén OyarzoJuan José Ossa

Últimas Noticias

Justicia confirmó condena para el conductor que chocó en Punta del Este y causó la muerte de dos modelos argentinas

Un Tribunal de Apelaciones señaló que Nicolás Rocca, también argentino, realizó una “maniobra imprudente” y “provocó el siniestro” en Manantiales que tuvo un desenlace fatal en el verano de 2023

Justicia confirmó condena para el

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en la isla

La crisis de Cuba: sin

La República Dominicana impulsa su liderazgo industrial con el lanzamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica

La formalización de Savanna Free Zone Park proyecta a la República Dominicana como centro regional de manufactura avanzada y logística, aprovechando la cercanía al Aeropuerto Internacional Las Américas y al Puerto de Caucedo

La República Dominicana impulsa su

La Defensoría alerta sobre retrocesos en el sistema educativo por recortes fiscales en Costa Rica

La institución destaca que los menores recursos afectan gravemente a quienes estudian en comunidades rurales o con discapacidad, evidenciando riesgos persistentes para la equidad, la calidad y la inclusión escolar

La Defensoría alerta sobre retrocesos

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Los casos fatales derivaron en una pancreatitis aguda tras usar medicamentos sin autorización. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria pidió evitar la utilización indiscriminada y sin control médico

Alerta en Brasil por el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los detenidos y

Quiénes son los detenidos y liberados por la Policía luego de los disturbios durante la marcha contra la reforma laboral

Migrantes colombianos en España: una población que aumenta con el paso de los años, según encuesta

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: se registra volcadura en Av. Aquiles Serdán casi Av. 16 de Septiembre

Autos versus combustible: cuál fue el precio que más aumentó en los últimos 3 años

Por sicariato de empresario y su escolta en Bogotá, denunciaron que llamaron más de 30 minutos a la línea 123 para pedir una ambulancia

INFOBAE AMÉRICA
El enviado de Trump a

El enviado de Trump a Minnesota pone fin al despliegue del ICE en el estado

Corral asegura que solo se podrá aceptar Mercosur si cumple ciertos requisitos como la reciprocidad y mayores controles

Gaza, Siria, Afganistán y la dana de España, en la exposición del Premio Luis Valtueña

(Pre) El Racing quiere aprovechar en Ipurúa el duelo directo entre Castellón y Deportivo

Las remesas a Honduras suben un 12,6 % en enero y rozan los 873 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Del videoclub al Oscar: Roger

Del videoclub al Oscar: Roger Avary reveló el detrás de escena que cambió Hollywood con “Pulp Fiction”

“¿Qué me enseñó el cáncer?”: el inspirador mensaje de James Van Der Beek sobre su enfermedad

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Cómo fueron los últimos días de James van der Beek antes de morir a los 48 años

Blake Lively y Justin Baldoni se vieron las caras en una corte de Nueva York: “No llegaron a ningún acuerdo”