Estos son los 13 partidos políticos que están a punto de desaparecer en Chile

La Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos obliga a obtener el 5% de los votos o elegir cuatro parlamentarios en dos regiones distintas en la últimas elecciones de diputados.

A inicios de esta semana, el Servicio Electoral (Servel) comenzó a enviar a 13 partidos políticos sendas notificaciones de disolución luego de que no consiguieran el mínimo de representación ciudadana exigido por la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, a saber, obtener el 5% de los votos o sacar cuatro parlamentarios en dos regiones distintas en la últimas elecciones de diputados, realizadas en diciembre de 2025.

Dicha ley busca evitar la fragmentación excesiva del sistema político, asegurando que solo sobrevivan los partidos con respaldo ciudadano real. Así las cosas, he aquí la lista con las 13 colectividades que están a punto de desaparecer -de todo el espectro político-, entre los que se cuenta el histórico Partido Radical, fundado hace más de 160 años.

1.- Acción Humanista.

2.-Federación Regionalista Verde Social.

3.- Evópoli.

4.-Demócratas.

5.-Partido Radical.

6.-Amarillos.

7.-Partido Social Cristiano.

8.-Partido Humanista.

9.-Partido de Trabajadores Revolucionarios.

10.-Partido Popular.

11.-Igualdad.

12.-Alianza Verde Popular-

13.-Partido Ecologista Verde.

Al menos tres partidos apelarán ante el Tribunal Electoral.

Los partidos que apelarán

Sin embargo, no todo está perdido para algunas de estas colectividades y al menos tres de ellas alistan su apelación ante el Tribunal Electoral, tal como lo señaló Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social.

“Estamos preparados y tenemos la plena certeza que en el Tribunal Calificador de Elecciones vamos a ganar, pues tenemos cinco parlamentarios elegidos entre las elecciones de 2022 y el año pasado”, sostuvo Mulet.

En la misma línea, el diputado radical Rubén Oyarzo dijo no haber recibido aún notificación alguna del Servel.

“Mi trayectoria política ha pasado por distintas etapas, pero hoy mi convicción está firme en la centroizquierda. Sigo militando en el Partido Radical y no he recibido ninguna notificación de disolución de parte del Servel”, manifestó.

Finalmente, en la vereda de la derecha, desde Evópoli también reaccionaron a la noticia e informaron que ya contrataron al abogado Juan José Ossa, exministro del presidente Sebastián Piñera y reputado abogado experto en derecho civil, a fin de revertir la decisión del Servel y evitar su desaparición.