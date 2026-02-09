El Gobierno de El Salvador reduce ejecución presupuestaria a 84.8 % en 2025

El Gobierno de El Salvador ejecutó el 84,8% del presupuesto modificado 2025, alcanzando una inversión de USD 9.523,6 millones en áreas clave. (Imagen destacada)

El Gobierno de El Salvador ejecutó el 84.8 % del presupuesto modificado en 2025, lo que se traduce en USD 9,523.6 millones invertidos en diferentes áreas del quehacer nacional. Esta cifra representa una disminución frente a 2024, cuando la ejecución alcanzó el 87.0 % y el gasto total fue de USD 11,392.5 millones, según los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda.

En el ámbito educativo, la inversión ascendió a USD 1,305.8 millones. Estos recursos permitieron entregar tabletas y computadoras a estudiantes, capacitar al personal docente en herramientas digitales y reducir la brecha digital en los centros escolares.

Además, se renovaron infraestructuras educativas, se amplió la cobertura en la primera infancia y se impulsaron modalidades alternas para jóvenes y adultos en situación de sobreedad.

El sector salud recibió USD 1,154.2 millones, con énfasis en la modernización de la atención primaria. El gobierno equipó y capacitó al personal, digitalizó registros médicos y actualizó el marco normativo en salud digital.

Se amplió la cobertura de vacunación, incluyendo dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio y la influenza, y se fortalecieron los servicios de telemedicina.

Entre las obras destacadas figura la Unidad de Salud de San Isidro, concebida para beneficiar a distintos grupos poblacionales.

En seguridad y justicia, se destinaron USD 623,1 millones para modernizar la investigación criminal, patrullajes y reforzar el control fronterizo contra el narcotráfico. (crédito @PlanetaJuan/YouTube)

En seguridad pública y justicia, la ejecución alcanzó USD 623,1 millones.

Estos fondos se dirigieron a la modernización de la investigación criminal, la realización de patrullajes y controles vehiculares en zonas urbanas y rurales, así como al refuerzo de los mecanismos de control en fronteras y aguas territoriales para combatir el contrabando, la evasión fiscal y el narcotráfico. La Policía Nacional Civil fue dotada de uniformes, equipos y recursos para fortalecer la seguridad ciudadana.

Las obras públicas y el transporte sumaron USD 469 millones en ejecución. Con estos recursos se avanzó en la construcción y ampliación del viaducto Los Chorros, el inicio del proyecto del Aeropuerto del Pacífico y la edificación de nuevos puentes como el Manuel José Arce, y los de San Antonio y Carolina en San Miguel. Además, se remodelaron centros escolares y se mejoraron espacios públicos en el centro histórico de San Salvador, junto con el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos hospitalarios.

En agricultura, reportó Hacienda, la ejecución llegó a USD 193.4 millones, permitiendo la distribución del Bono Agrícola y el acceso a insumos y fertilizantes.

Se fortalecieron los agromercados y la Central de Abastos de Soyapango para estabilizar precios y contribuir a la seguridad alimentaria. El Programa de Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros impulsó sistemas agroforestales y el acceso a financiamiento para pequeños productores.

El turismo recibió USD 39 millones para mejorar infraestructura en destinos turísticos, playas y carreteras, apoyando programas como Surf City y el desarrollo laboral juvenil. (Foto cortesía del MOP).

El área de turismo contó con USD 39 millones, utilizados para mejorar la infraestructura en destinos turísticos, playas como El tamarindo, El Esterón y El Cuco, así como, carreteras de la zona oriental.

Hacienda también reportó que se desarrollaron los programas Surf City y Surf City Got Talent, enfocados en el turismo deportivo y la inclusión laboral juvenil. Se priorizó la mejora de sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas turísticas costeras.

Por último, la cultura recibió USD 29.2 millones enfocados en la promoción de eventos y concursos literarios, la participación de escritores y artistas en actividades públicas y la remodelación de espacios emblemáticos como el Teatro Nacional Francisco Gavidia y el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Se adecuaron áreas internas y exteriores para facilitar el acceso a la cultura y el arte en todo el país.