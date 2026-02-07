América Latina

El régimen cubano anunció un nuevo paquete de medidas de emergencia ante la crisis energética

Las regulaciones adoptadas por la dictadura incluyen ajustes en servicios de transporte, recortes en jornadas escolares y limitaciones para establecimientos turísticos con el objetivo de preservar la producción de alimentos y contrarrestar la falta de combustible

Un hombre con una chaqueta
Un hombre con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela hace fila para comprar combustible en una gasolinera en La Habana, Cuba, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

En medio de una crisis en Cuba tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro en Venezuela, el régimen anunció el viernes una serie de medidas de emergencia para enfrentar la caótica situación energética que paraliza al país.

Entre las disposiciones, la dictadura comandada por Miguel Díaz-Canel adoptó una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga detalló que el objetivo es “garantizar la vitalidad del país y los servicios esenciales, sin renunciar al desarrollo”.

El funcionario explicó que el combustible disponible se destinará prioritariamente a “servicios esenciales de la población y actividades económicas indispensables”.

Al no haber combustible suficiente, no podemos mantener los niveles de venta que veníamos teniendo en semanas anteriores y, en este sentido, (habrá) algunas limitaciones para la adquisición. En la medida en que se vaya restableciendo la situación se irán haciendo las entregas en los niveles habituales”, especificó.

Las medidas del régimen incluyeron la reducción de la jornada laboral estatal a cuatro días (de lunes a jueves), limitaciones en la venta de combustibles, disminución de los servicios de autobús y tren entre provincias, y el cierre de ciertos establecimientos turísticos. También se acortarán los días escolares y las universidades reducirán el requisito de asistencia presencial.

El este de Cuba se
El este de Cuba se quedó a oscuras por un apagón eléctrico el pasado miércoles (Europa Press)

Con estas restricciones, Cuba busca ahorrar combustible para priorizar la producción de alimentos y electricidad, y preservar actividades generadoras de divisas.

En la última semana, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que México, que proveía crudo a Cuba desde 2023, dejará de hacerlo por temor a sanciones estadounidenses.

En este contexto, el dictador Díaz-Canel reiteró la disposición de Cuba a dialogar con Estados Unidos, pero “no bajo presión”. El líder del régimen exigió que cualquier conversación se base en “la igualdad, el respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación”, y sin “interferencia en los asuntos internos” de la isla.

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, y el 29 de ese mes anunció una orden presidencial que impone aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla. Cuba depende de las importaciones para cubrir dos tercios de sus necesidades energéticas.

La operación estadounidense en Caracas representó, para La Habana, tanto la pérdida de un aliado regional estratégico como el fin de un suministro energético vital. Especialistas señalan que, de los 110.000 barriles diarios de petróleo que Cuba requiere, Venezuela le aportó en 2025 alrededor de 30.000.

Bakery clerk Yaimara Ofarill prepares
Bakery clerk Yaimara Ofarill prepares to leave for work in Havana, as Cubans from all walks of life hunker into survival mode, navigating seemingly interminable blackouts and soaring prices for food, fuel, and transport, while the United States threatens a stranglehold on the communist-run nation, Cuba, January 30, 2026. REUTERS/Norlys Perez

Díaz-Canel confirmó el jueves pasado que La Habana no importó combustibles desde diciembre y recuperó el concepto de la “opción cero”, el plan de supervivencia ideado en los años noventa ante la posibilidad de enfrentar un escenario de “cero petróleo” en la isla.

A su vez, esta semana se conoció que el turismo, sector clave para el ingreso de divisas en Cuba, registró una caída del 18% en visitantes el año pasado respecto a 2024, y una baja del 62% en comparación con el récord histórico de 4,7 millones de viajeros alcanzado en 2018.

Esta situación impacta directamente en el empleo y la estabilidad laboral: trabajadores del sector reportan cierres de hoteles por primera vez por causas ajenas a desastres naturales.

(Con información de EFE)

