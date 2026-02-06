América Latina

Reunión en Roma: José Antonio Kast y Giorgia Meloni hablaron sobre inmigración y seguridad

El presidente electo de Chile finalizó en Italia su gira por Europa y se espera que el sábado anuncie a los delegados y subsecretarios que lo acompañarán en su gobierno

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al líder político chileno José Antonio Kast, posan sonrientes durante su encuentro en Roma.

Una distendida conversación tuvieron este jueves el presidente electo chileno, José Antonio Kast, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palazzo Chigi en Roma. En la cita, ambos compartieron experiencias y debatieron temas enfocados en la inmigración irregular, seguridad e inversión.

Kast, quien llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriazola, y del futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló tras la reunión que “pudimos discutir con la primera ministra Meloni principalmente el tema de la lucha contra la inmigración irregular, cómo recuperar las inversiones realizadas, cómo garantizar la seguridad jurídica para las inversiones que necesitamos en Chile y también en términos de fomentar el empleo”, según consignó Emol.

El líder republicano aplaudió la experiencia italiana calificándola como un “modelo de recuperación en términos de empleo, inversión y también en todos los temas que enfrentamos en Chile: restablecer la seguridad y combatir las violaciones fronterizas”.

A renglón seguido, recordó que Italia ha implementado “un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan artículo 41-bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que se aprecia en El Salvador”, país que visitó hace solo unos días y donde se reunió con su presidente, Nayib Bukele.

Tocante a si piensa implementar un modelo parecido en Chile, aseguró que en su administración buscará -mediante decretos penitenciarios-, recuperar el control de las cárceles “y evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que son una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”.

Kast también le deslizó a Meloni la idea de realizar una cumbre con líderes latinoamericanos de derecha en Roma “para ir generando alianzas en temas que nos interesan (...) Ella nos planteó la dificultad de poder acompañar en los cambios de gobierno y también nos sugirió, eventualmente, generar alguna reunión donde mandatarios de Sudamérica pudieran encontrarse y tener algunas líneas de trabajo en común”.

Por su parte, Meloni subió un video de la reunión en su cuenta de X y escribió:

“Hoy recibí en el Palacio Chigi al Presidente electo de la República de Chile, @joseantoniokast, a quien felicité nuevamente por el resultado de las recientes elecciones, en vísperas de su próxima investidura”, manifestó.

“Compartimos el objetivo de ampliar la cooperación bilateral y destacamos la importancia de intensificar simultáneamente el diálogo y la colaboración con socios latinoamericanos en sectores estratégicos, con el fin de aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro de energía y materias primas críticas”, cerró la primera ministra italiana.

Kast se ha reunido con Giorgia Meloni en tres ocasiones, aunque su vínculo político se remonta a 2019.

Subsecretarios y delegados

Finalizada su mini-gira de tres días por Europa, en la que participó como orador principal en un foro conservador en Bruselas y se reunión con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en Budapest, Kast voló de vuelta al país esta jornada y se espera que mañana sábado anuncie a los delegados presidenciales regionales y a los subsecretarios que serán parte de su futuro gobierno, para luego tomar unos días de vacaciones antes de asumir su cargo el 11 de marzo próximo.

“Hemos avanzado, a pesar de la distancia, en lo que son los nombramientos, tanto de delegados como subsecretarios, así que espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio de que están todos nuestros subsecretarios, o casi todos... puede que falte uno o dos”, remató el presidente electo.

